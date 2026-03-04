'Я не верю даже в то, что у него нос между глазами': Фицо снова набросился на Зеленского

По его словам, Словакия предложила несколько способов проверки ситуации на нефтепроводе "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина не пустила посла Евросоюза на нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает издание Dennik.

"Словакия не имеет никакого отношения к войне в Украине, и я не могу принять его (Зеленского, - ред.) позицию. Я не верю президенту Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами", - заявил Фицо.

Премьер утверждает, что у него есть спутниковые снимки и что, по его мнению, повреждения, о которых говорила Украина, якобы не препятствуют транзиту нефти.

"У меня есть спутниковые снимки… На основании этих снимков абсолютно подтверждается, что там нет повреждений в такой степени, чтобы это препятствовало поставкам нефти в Словакию, Венгрию и Европу", - сказал он.

По его словам, Словакия предложила несколько способов проверки ситуации на месте:

"Сначала мы попросили нашего посла поехать туда. Ему не разрешили. Затем посол Европейского Союза в Украине, госпожа Матернова, попросила посетить это место. Ей тоже не разрешили. Мы также предложили создать инспекционную группу. Президент Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. И он отклонил такое предложение, даже когда оно было просьбой от президента Европейской комиссии".

Фицо заявил о координации действий с Европейской комиссией и давлении с целью разрешения инспекций и возобновления транзита.

"Мы должны оказать давление на президента Зеленского, чтобы он разрешил инспекции в данном месте. И прежде всего, оказать дополнительное давление, чтобы нефть прошла через его территорию", - добавил он.

Конфликт между Украиной и Словакией

Словацкий оператор системы передачи SEPS по требованию премьер-министра страны Роберта Фицо расторгнет договор об аварийных поставках электроэнергии с украинской компанией "Укрэнерго".

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что словацкое правительство готовится "выстрелить в ноги" словацким энергетическим компаниям из-за намерения прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

