Саудовская Аравия готовит 'крупную сделку' по закупке украинского оружия, - Kyiv Independent

Уже 11 марта можно ожидать "огромной сделки" между странами.

Саудовская оружейная компания подписала соглашение о покупке украинских дронов-перехватчиков. Об этом сообщил один из источников в оборонной промышленности Украины для Kyiv Independent.

По его словам, Эр-Рияд и Киев ведут переговоры об отдельном "огромном соглашении" на поставку оружия, которое может быть заключено уже на этой неделе.

Два собеседника издания добавили, что между правительствами Украины и Саудовской Аравии обсуждаются крупные контракты.

Один из источников добавил, что уже 11 марта можно ожидать "огромной сделки" между странами.

Другой источник добавил, что контракт на украинские дроны-перехватчики только что был подписан, а саудовский производитель оружия выступил местным посредником.

"Учитывая события в Иране, многие страны Персидского залива заинтересованы в экспорте из Украины, приобретении технологий или найме украинских инструкторов. Но, насколько мне известно, решение об экспорте еще не принято, хотя послы стран Персидского залива уже обратились к нашему правительству с предложением начать переговоры", - рассказал для Kyiv Independent Богдан Попов, главный аналитик Triada Trade Partners, консалтинговой и лоббистской фирмы, специализирующейся на международной торговле оружием в Украине.

Журналисты напомнили, что флот дронов-перехватчиков Украины включает такие модели, как "Octopus" от TAF Industries, P1Sun от Skyfall и проект соучредителя Google Эрика Шмидта под названием Merops.

В то же время компания Wild Hornets, которая производит перехватывающий дрон "Sting", является, вероятно, крупнейшей по объему

"Наш продукт является лидером по количеству пораженных целей", - отметил представитель Wild Hornets изданию Kyiv Independent, добавив, что текущий объем производства составляет более 10 000 единиц в месяц.

Опыт Украины для Ближнего Востока - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина отправила специалистов по дронам в первые три страны Ближнего Востока, а именно в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

"Что касается ситуации на Ближнем Востоке, мы отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные", - отметил глава государства.

В то же время издание Axios писало, что США сейчас просят у Украины защиту от "Шахедов", которую отклонили 7 месяцев назад.

"Отказ от предложения Украины расценивается как один из крупнейших тактических просчетов администрации с момента начала бомбардировок Ирана 28 февраля, сообщили СМИ два официальных лица США", - отмечают журналисты.

