В Украине ускорилась инфляция: какие продукты подорожали больше всего

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали почти на 10%.

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2026 года по сравнению с январем составила 1%. В годовом выражении (по сравнению с февралем 2025 года) потребительская инфляция составила 7,6%, что стало первым повышением с мая 2025 года, сообщает Государственная служба статистики.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего – на 13% – подорожали овощи. На 0,4–6,1% выросли цены на фрукты, продукты переработки зерновых, яйца, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, говядину, молоко, безалкогольные напитки. В то же время на 0,3–4,1% снизились цены на мясо птицы, свинину, сахар, масло, сало, кисломолочную продукцию, сыры.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 2,7%, в частности, одежда – на 3%, а обувь – на 2,2%. Цены на транспорт выросли на 1,4% в основном из-за подорожания топлива и масел на 3,3%. В то же время на 2,2% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. В сфере связи цены выросли на 5,2%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 9,1%.

Что касается изменения цен за год, продукты питания и безалкогольные напитки в целом подорожали на 9,9%. Лидерами по росту цен стали яйца (+32,4%), фрукты (+21,9%) и рыба (+18%). На 16,4% подорожали мясо и мясопродукты, на 12,8% - безалкогольные напитки, на 12,7% - подсолнечное масло.

В то же время за год подешевели овощи (-14,6%) и сахар (-10,8%). Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 16,6%.

Услуги связи за год стали дороже на 12,1%, образования - на 14,4%, а ресторанов и гостиниц - на 12,9%.

Инфляция в Украине - главные новости

Инфляция на потребительском рынке в Украине в январе по сравнению с декабрем 2025 года составила 0,7%, по сравнению с январем прошлого года – 7,4%.

В Украине рекордно дорожают бензин и дизель из-за эскалации на Ближнем Востоке. Учитывая, что расходы на топливо входят в себестоимость всех товаров, включая продукты питания, это отразится и на ценах на полках украинских супермаркетов.

