Простой тест быстро раскроет ваши личные качества.

С распространением интернета был придуман необычный способ быстрого самоанализа - тест на характер с картинками. В нем несколько рисунков подобраны таким образом, чтобы представлять разные типы личности. Считается, что можно установить взаимосвязь между характером человека и визуальным образом, который он выбрал.

Данный точный тест на характер является довольно уникальным, ведь в нем на выбор пользователя представлены не полноценные картинки, а лишь примерные наброски портретов. Однако результат считается не менее достоверным.

Тест на характер человека с ответами

Рассмотрите четыре наброска женского лица и подумайте, какой кажется вам наиболее симпатичным. Среди этих картинок вам нужно выбрать ту самую, которая по вашему мнению лучше всего подходит для описания личности.

Рисунок №1

Такой выбор делают прямолинейные люди. Тест личности указывает на вашу искренность и удивительную честность. Некоторые люди могут воспринимать это как резкость, но близкие ценят вас за умение говорить неприятную правду вместо пустой лести.

Рисунок №2

Второй набросок выбирают зрелые и не по годам мудрые люди. Среди прочих вы отличаетесь высоким интеллектом. Вам нравится погружаться в самоанализ, исследовать собственные ощущения. Вы четко знаете, чего хотите от жизни и каково ваше место в мире, хоть и не всегда можете описать это внутреннее знание словами.

Рисунок №3

Данный выбор указывает на творческую, неординарную натуру. Вы имеете особую миссию в этой жизни и не боитесь принимать непопулярные решения. Такая таинственность притягивает других, но одновременно способствует одиночеству - вас мало кто понимает.

Рисунок №4

Тест на хороший характер вы бы прошли без труда, ведь такой выбор присущ эмпатичным, дружелюбным личностям. Вы - тот самый надежный друг, всегда готовый протянуть руку помощи. При этом важно отметить, что ваша заботливость искренняя, а не напускная.

