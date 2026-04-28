Украинские дроны добивают НПЗ в Туапсе: в Генштабе подтвердили новый удар

Россияне едва успели потушить огонь от предыдущей атаки.

В ночь на 28 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли новый удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае - всего через 4 дня после тушения пожара от предыдущей атаки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что эта атака происходит в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора, поскольку это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии РФ на территории Украины.

"Зафиксировано попадание ударных БПЛА по территории объекта с последующим возгоранием. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", – отмечают в Генштабе.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев на своем официальном телеграм-канале отмечает, что в Туапсе "еще одна серьезная ЧП" – из-за атаки беспилотников масштабный пожар на НПЗ. Отмечал, что утром для тушения было задействовано 164 человека, 46 единиц техники, но пообещал, что еще подбросят подкрепление.

Также сообщалось, что жители, проживающие в домах вблизи НПЗ, будут эвакуированы.

Удары по Туапсе

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 апреля ударные дроны Сил обороны Украины уничтожили и повредили значительную часть резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в Российской Федерации.

По данным спутниковых снимков, из общего парка, насчитывающего 47 резервуаров вместимостью около 159 140 м³, 28 единиц уничтожено или серьезно повреждено.

По данным телеграм-канала "Око Гора", в результате атак уничтожено 24 резервуара, что составляет 52% от общего количества. Еще 4 единицы (9%) получили повреждения. Неповрежденными остались 18 резервуаров (39% парка).

Отмечалось, что в течение последнего месяца нефтебаза подверглась сокрушительным ударам, которые нанесли ей значительный ущерб и подорвали экспортный потенциал. В частности, решающими стали атаки дронов 16 и 20 апреля, когда после попаданий начались масштабные пожары.

