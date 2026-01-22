У нас есть инструменты и люди: Зеленский рассказал, как Украина может помочь в защите Гренландии

Украина знает, как сражаться на море, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе раскритиковал Европу за их попытки защитить Гренландию от РФ и Китая.

"Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы. Либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез. Потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина знает, как решить эту проблему. По словам президента, если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии - Украина может помочь.

Видео дня

"У нас есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из этих кораблей не останется. Они могут затонуть у Гренландии точно так же, как тонут у Крыма. Нет проблем - у нас есть инструменты и люди. Для моря - это не первая линия обороны и мы можем действовать. И мы знаем, как там сражаться. Если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО", - добавил Зеленский.

Российская угроза в сторону Гренландии: что известно

Отметим, что ранее об угрозе России и Китая в сторону Гренландии неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. Таким образом он аргументировал то, что остров должен стать частью Соединенных штатов. В то же время ряд западных СМИ заявляют, что конфликт США и Европы на фоне Гренландии наоборот играет на руку России, поскольку оправдывает действия Путина в Украине.

Politico отмечает, что всего через несколько дней после того, как Трамп использовал "российскую угрозу" как повод угрожать Гренландии, он пригласил Москву присоединиться к "Совету мира". В то же время издание подтверждает, что Москва надеется, что напряженность вокруг Гренландии расколет НАТО и вбьет новые клинья между Киевом и его важнейшими союзниками.

Вас также могут заинтересовать новости: