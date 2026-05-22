Нефтяные доходы РФ 'летят' вверх, но у Путина появилась другая проблема, - BI

Несмотря на рекордные доходы от продажи нефти, Кремль сталкивается с нехваткой кадров, производственных мощностей и замедлением экономического роста из-за затянувшейся войны.

Рост мировых цен на нефть после эскалации войны в Иране принес России дополнительные доходы, однако главной проблемой Кремля становятся не деньги, а нехватка людей и производственных ресурсов для продолжения войны против Украины.

Как пишет Business Insider, об этом говорится в отчете старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Найджела Гулд-Дэвиса.

После ударов США и Израиля по Ирану фьючерсы на нефть выросли более чем на 40%. На этом фоне федеральные налоговые поступления России от нефти в прошлом месяце достигли шестимесячного максимума – 707,1 миллиарда рублей, или около 9,9 миллиарда долларов.

Дополнительным фактором стало временное ослабление части санкционного давления на российскую нефть.

Впрочем, аналитик подчеркивает: сами по себе деньги не гарантируют способности вести затяжную войну. Гулд-Дэвис отмечает:

"Продажа нефти приносит рубли. Но рубли не воюют. Их нужно превратить в оружие и солдат".

России не хватает не денег, а людей

По оценке экспертов, Россия все больше сталкивается с дефицитом рабочей силы и ограничениями военного производства.

Оборонные предприятия уже работают почти без перерыва, а дополнительные бюджетные вливания все чаще лишь разгоняют инфляцию вместо увеличения реального производства.

Аналитики также указывают на проблемы с набором военных. После масштабной "частичной мобилизации" 2022 года Кремль избегает новой волны призыва из-за рисков паники и недовольства населения.

Вместо этого власти делают ставку на высокие зарплаты и бонусы для контрактников, однако такая модель, по оценкам экспертов, начинает терять эффективность.

Экономика РФ замедляется

Несмотря на военные расходы, экономика России демонстрирует признаки замедления. В первом квартале 2026 года российская экономика сократилась на 0,2% – это первое квартальное падение с начала 2023 года.

Официальные данные также свидетельствуют, что темпы роста ВВП резко снизились: с 4,3% в 2024 году до примерно 1% в 2025-м. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее прогнозировал, что в 2026 году экономика страны вырастет лишь на 0,4%.

На российскую экономику также давят западные санкции, высокие процентные ставки и удары украинских дронов по энергетической инфраструктуре.

Под атаки регулярно попадают нефтеперерабатывающие заводы и объекты экспорта топлива, что влияет на возможности России поддерживать стабильные поставки нефти.

Что предшествовало

На этом фоне президент РФ Владимир Путин недавно заявил журналистам, что война якобы "подходит к концу", что аналитики связывают с нарастанием экономического и ресурсного давления на Кремль.

В то же время СМИ пишут, что во время последнего телефонного разговора Путин сообщил Трампу, что в этом году мирного соглашения с Украиной ждать не стоит. Российские генералы убедили диктатора, что к зиме Россия полностью оккупирует Донбасс.

