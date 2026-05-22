Мадьяр: Украине необходимо мирное соглашение с реальными гарантиями безопасности

Международное сообщество не смогло обеспечить безопасность и территориальную целостность Украины после подписания меморандума 1994 года, подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что международные гарантии безопасности Украины, заложенные в Будапештском меморандуме, не были выполнены. Теперь необходимо предоставить стране убедительные гарантии безопасности.

Как заявил Мадьяр в интервью, фрагмент которого опубликовал Clash Report, документ, подписанный в Будапеште в 1994 году, должен был обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако международное сообщество не смогло выполнить взятые на себя обязательства.

"Проблема заключается в том, что международное сообщество не выполнило свою задачу и не гарантировало целостность и независимость Украины", – заявил он.

Видео дня

Политик подчеркнул, что сейчас необходимо достичь нового мирного соглашения, которое будет предусматривать "реальные гарантии безопасности" для Украины.

Позиция Мадьяра по Украине

Как сообщал УНИАН, на днях Мадьяр заявил, что Украина имеет полное право защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии всеми доступными средствами.

"Украина является жертвой агрессии и имеет право всеми возможными способами защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Важно помнить, что ее независимость и границы были гарантированы международными договоренностями, среди которых и Будапештский меморандум", – подчеркнул Мадьяр.

Вас также могут заинтересовать новости: