Украинские дроны могли по ошибке атаковать нефтебазу в Латвии из-за ИИ, – СМИ

Дроны, заглушенные россиянами, попав в Латвию, могли распознавать нефтебазы в качестве своей цели.

В течение последних месяцев украинские дроны неоднократно залетали на территорию стран Балтии под воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы. При этом в некоторых случаях эти дроны пытались атаковать объекты в Латвии из-за ошибки в работе бортового искусственного интеллекта. Об этом пишет латвийский общественный вещатель LSM.

Как объясняет издание, Россия использует подавление сигналов спутниковой навигации в сочетании с технологией "спуфинга" (подмены координат). В результате заглушенный дрон получает ложные данные о своем местонахождении и, пытаясь вернуться на правильный курс, меняет направление полета так, как этого хотят россияне. Именно так украинские дроны оказываются на территории стран Балтии.

Однако это лишь часть проблемы. В мае несколько украинских дронов упали на территории нефтебазы вблизи города Резекне на востоке Латвии. Такая "кучность" вызвала вопрос, действительно ли это было случайностью.

На данный момент нет доказанной причины, почему так произошло. Однако у латвийских военных есть своя гипотеза.

"Дальнобойные дроны обладают зачатками искусственного интеллекта. Они ищут цели, которые предварительно запрограммированы в дронах. Вероятно, именно поэтому они врезались в резервуары на нефтяном терминале, которые визуально похожи на цели на российской территории", – заявил глава Центра компетенций беспилотных систем Вооруженных сил Латвии Модрис Кайришс.

Он подчеркнул, что заглушенный дрон не осознает, что находится на территории Латвии, а не России, поэтому может атаковать нефтяной объект на дружественной территории, если его бортовой ИИ распознает его как свою цель.

Украинские дроны в странах Балтии

Как писал УНИАН, в последнее время Россия целенаправленно раздувает скандал вокруг украинских дронов, которые она сама же направляет в воздушное пространство стран Балтии. Причем россияне подают это так, будто НАТО предоставило украинским дронам свое воздушное пространство для полетов.

В мае это привело даже к правительственному кризису в Латвии, где местная оппозиция воспользовалась ситуацией, чтобы раскритиковать власть. В результате сначала в отставку ушел министр обороны страны, а впоследствии и премьер-министр.

