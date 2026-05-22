Ветераны США учат обычных украинцев, как спасать друг друга во время войны, – BI

Ветераны американских спецподразделений обучают украинских граждан оказывать друг другу помощь, когда скорая помощь, медики и спасатели не могут быстро добраться до них, сообщает Business Insider.

Издание сообщило, что в Украине российские дроны и ракеты поражают дома, города, больницы и машины скорой помощи, а медики, прибывающие на место первого удара, могут сами стать мишенями.

Поэтому гражданским лицам, находящимся вблизи боевых действий, приходится оказывать помощь при ранениях, как на поле боя, ожидая помощи часами, а то и дольше.

Это проблема выживания гражданского населения в Украине, но она перекликается с военной проблемой. Солдаты на поле боя часто не могут рассчитывать на "золотой час", который спасал жизни западных войск в недавних войнах, когда быстрая эвакуация и лечение увеличивали шансы на выживание.

В статье отмечается, что в хаосе боевых действий в Украине, как на передовой, так и за ее пределами, раненые могут оказаться в одиночестве на долгое время.

"Эта война несколько отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы контролировали все", – рассказал бывший американский военный, прослуживший 12 лет в 1-м оперативном отряде специальных сил "Дельта" армии США Марк Антал.

Издание объясняет, что в недавних войнах западные силы, как правило, вели боевые действия, имея преимущество в воздухе, сети эвакуации и тыловые районы, которые были более безопасными, чем те, с которыми сейчас сталкивается Украина. А западное гражданское население находилось вдали от опасности.

В Украине ракетами и дронами обстреливали каждую часть страны, поэтому, по словам Антала, "никто никогда не может чувствовать себя в безопасности". Запад опасается, что то же самое может произойти с ним в будущих войнах.

Поэтому он вместе с женой основал организацию, которая обучает гражданских лиц в Украине оказывать медицинскую помощь до приезда врачей.

Ветеран ВМС США, участвовавший в боевых действиях в Афганистане и Ираке, Джеффри Уэллс охарактеризовал войну в Украине как "такую, которая прежде всего кардинально отличается от конфликтов, которые Запад вел в течение последних 25 лет".

"Во время войн на Ближнем Востоке Запад имел достаточный контроль над ситуацией, чтобы в случае ранения кого-либо "можно было достаточно быстро отправить туда вертолет и доставить раненого в больницу", – пояснил он.

Объясняется, что Украина не контролирует воздушное пространство так, как это делал Запад в Ираке и Афганистане, где американские войска, хотя и подвергались серьезной опасности, но часто имели воздушное прикрытие, маршруты эвакуации и более защищенные базы в тылу.

"Война в Украине – это жестокая изнурительная борьба, и таких мер предосторожности для солдат или гражданского населения часто просто нет", – говорится в публикации.

Уэллс отметил, что "контроль над воздушным пространством чрезвычайно важен для выживания после травматических ранений", но ситуация в Украине свидетельствует о том, что такой контроль в будущем не гарантирован.

"Думаю, что, судя по опыту Украины, эпоха полного контроля над воздушным пространством, которая длилась последние 25 лет, может подходить к концу", – констатировал он.

Уэллс пояснил, что для украинцев, особенно в городах на линии фронта, время прибытия скорой помощи может составлять как час, так и 12 часов.

Поэтому гражданские лица должны быть готовы к длительному ожиданию и проявлять терпение по отношению к спасателям. Антал отметил, что необходимы наблюдательность, терпение и навыки, а поспешный выбег под обстрел может дорого обойтись.

Уэллс отметил, что Россия все чаще осуществляет атаку, "а затем якобы ждет, пока на место происшествия прибудут службы экстренной помощи, и только после этого наносит очередной удар".

По этой причине службам экстренной помощи приходится дольше ждать, прежде чем вмешаться, из-за чего основная тяжесть оказания первой помощи ложится на плечи гражданских лиц, уже находящихся на месте происшествия.

Украинские гражданские лица помогают друг другу в условиях угрозы вторичных ударов, обрушения зданий и инфраструктуры, в полной темноте, без отопления и источников света, не имея возможности длительное время перемещаться вместе с ранеными, поскольку обстрелы и удары продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, что генерал-майор Дмитрий Делятицкий констатировал, что характер боевых действий сейчас отличается от того, какой был в 2022-2023 годах. Делятицкий пояснил, что главное отличие заключается в том, что она стала более технологичной и "прозрачной". Сейчас поле боя лучше контролируется обеими сторонами, а в начале была возможность действовать методом внезапности. Генерал-майор отметил, что в настоящее время БПЛА – ключевой фактор в ведении разведки в режиме реального времени.

Также мы писали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Кремль вынужден трансформировать свои нарративы о войне в Украине, поскольку не может достичь первоначальных целей. Буданов добавил, что им приходится находить ответы для своего общества, и каждый раз эта планка снижается. Глава ОП отметил, что нарратив "Киев за три дня" сейчас превратился в нарратив "Донбасс любой ценой". Он добавил, что "так же начинают готовить общество" к тому, что и Донбасс им просто так не отдадут.

