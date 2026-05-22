Распространенные ошибки, которые переполняют память вашего смартфона: как освободить место

Чтобы сэкономить память, рекомендуется использовать такие платформы, как Google Keep или Notion.

Многие владельцы Android сами незаметно "убивают" память своих устройств из-за распространенной ошибки – накопления ненужных приложений и кэша, пишет BGR.

Проблема, на которой акцентирует внимание автор, часто заключается не в фотографиях или видео, а в десятках ненужных приложений, которые накапливаются в телефоне годами. Часть из них пользователи давно не открывали, но они все равно занимают место, обновляются в фоновом режиме и собирают кэш.

Больше всего места незаметно занимают соцсети. Instagram, TikTok и Facebook постоянно сохраняют видео, фото и другие временные файлы, чтобы лента работала быстрее. Из-за этого приложения могут "съедать" гигабайты памяти, даже если человек этого не замечает.

Видео дня

Отдельная проблема – старые игры и программы, которыми уже давно никто не пользуется. Они продолжают получать обновления и накапливать служебные файлы, хотя фактически просто лежат в телефоне без дела.

Переполненная память влияет не только на количество свободного места. Смартфон начинает работать медленнее, дольше открывает приложения и может тормозить даже при выполнении простых задач.

Специалисты советуют время от времени просматривать список установленных приложений и честно отвечать себе на вопрос: действительно ли они еще нужны. Ненужные программы лучше удалять без сожаления, ведь при необходимости их всегда можно установить заново.

Также рекомендуют регулярно очищать кэш в браузерах, соцсетях и стриминговых сервисах. Иногда это помогает освободить десятки гигабайт памяти и заметно ускоряет работу телефона.

Кроме того, автор предлагает вместо нескольких отдельных сервисов для заметок и планирования пользоваться универсальными платформами вроде Google Keep или Notion. Часть сервисов также можно открывать просто через браузер, не устанавливая отдельные приложения.

Ранее УНИАН писал о 5 скрытых функциях Android, которые могут сделать пользование смартфоном более удобным и безопасным. Речь идет, в частности, о трансляции экрана на телевизор, "охлаждении" уведомлений, закреплении приложений, управлении звонками жестами и сервисных кодах для диагностики телефона. Авторы отмечают, что большинство пользователей даже не подозревают об этих возможностях, хотя они уже есть в смартфоне.

Вас также могут заинтересовать новости: