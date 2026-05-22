Кацурину после разрыва с Дантесом сравнили с Дорофеевой: она резко ответила

Дизайнер заявила, что ей неприятны подобные сравнения.

Украинская дизайнер и ресторатор Даша Кацурина, которая не раскрывает подробности своей личной жизни, вдруг заговорила об одиночестве и "нарвалась" на сравнение с певицей Надей Дорофеевой.

В сети уже давно распространяются слухи о том, что Кацурина и украинский певец Владимир Дантес расстались, однако ни он, ни она до сих пор прямо не подтвердили и не опровергли эту информацию. Вместе с тем каждый из них неоднократно намекал на состоявшийся разрыв. И новый пост Кацуриной - даже больше, чем один из таких намеков.

"Уехать и быть solo mom без работы или каждый вечер отвечать 4-летнему сыну, будут сегодня обстрелы или нет, и прятаться вместе в бомбоубежище? Продолжать строить стабильные, устоявшиеся проекты или рисковать всем и делать все новое? Быть одинокой в ​​отношениях или просто быть самой?" - поразмышляла Даша в своем Instagram, сопроводив мысли вслух подборкой своих селфи.

При этом дизайнер добавила, что правильных ответов на данные вопросы она и сама не знает:

"Движемся по сердцу".

В комментариях многие поддержали Кацурину, не скупясь на комплименты. Но был и тот, кто решил вспомнить прошлое и сравнить ее с певицей Надей Дорофеевой - нынешней избранницей экс-мужа Даши, ресторатора Миши Кацурина, и бывшей супругой Дантеса.

"Ты глубже, чем Надя, хоть и всем на***ть на мое суждение, но это факт", - отметила одна из пользовательниц.

В ответ на это Кацурина дала понять, что ей неприятны подобные сравнения.

"Я понимаю, что, возможно, мотивация этого комментария – это сделать мне приятно. но в действительности не делает. Надя - женщина и жена отца моих детей, наши личные вопросы решены, и любое сравнение не делает мне приятно", - написала Даша.

