Победительница 'Холостяка-13' впервые показала свою фигуру после родов (фото)

Инна стала мамой меньше месяца назад.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень, которая недавно родила первенца, показала свою фигуру после родов.

По словам блогерши, прошло всего 24 дня со дня рождения дочери Киры. За это время новоиспеченная мамочка привыкает к новому ритму жизни и дает себе время на восстановление.

"24 дня после родов без спорта, без массажей, куда я пытаюсь попасть уже не знаю сколько, но Ваня запрещает, чтобы там никакие кровотечения не открылись. Полоска на животе со мной, животик еще есть, ножки, еще все со мной, но уже выгляжу гораздо лучше", - отметила Инна в своем Instagram.

Белень добавила, что пока не вставала на весы и сейчас пытается наладить питание.

"На весы я не вставала, я не знаю, какой у меня сейчас вес, потому что у меня голова кружится, когда видит большие цифры... Поэтому я не встаю. Встану, когда пройдет месяц. Я склонна к отекам, раньше постоянно ходила на массаж, но надо немного подождать и все будет в порядке. А еще после того, как я родила, что-то с гормонами и у меня совершенно нет аппетита – постоянное чувство сытости в голове. И из-за этого у меня проблема – мало молока", – подчеркнула блогерша.

