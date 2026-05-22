КНДР строит подводные лодки на основе технологий РФ, Сеул готовит решительный ответ, - СМИ

КНДР использует российские технологии для строительства новых подводных лодок, на фоне чего Южная Корея планирует существенно усилить свой противолодочный флот. В частности, как сообщает Defence Express, Сеул намерен в три раза увеличить количество американских вертолетов MH-60R, которые применяются для борьбы с подводными угрозами, в частности со стороны КНДР.

Речь идет о возможной закупке 24 вертолетов вместе с сопутствующим оборудованием, общая стоимость которой может составить около 3 млрд долларов. Такие данные содержатся в разрешении Госдепартамента США на потенциальный экспорт, отмечают аналитики.

В пакет входят 24 низкочастотных погружных сонара, 8 пулеметов M240D калибра 7,62 мм, а также 52 системы навигации и наведения с защитой от спуфинга (48 установленных и 4 резервных). Кроме того, предусмотрены двигатели T700-GE-401D, радары APS-153(V), системы распознавания "свой-чужой", комплексы связи, прицеливания, средства предупреждения об угрозах и контрмеры, а также запчасти, тренажеры, обучение персонала и техническая поддержка.

Несмотря на широкий перечень оборудования, фактически речь идет о стандартной комплектации морского противолодочного вертолета. Для сравнения, в 2023 году аналогичное разрешение на продажу 6 MH-60R для Норвегии оценивалось примерно в 1 млрд долларов, что формально делало бы их дороже в расчете на единицу. В то же время эксперты отмечают, что такие суммы в разрешениях Госдепа являются предельными, а окончательные контракты обычно стоят меньше - как в случае с Норвегией, которая в итоге заплатила около 364 млн долларов за шесть машин.

Для Южной Кореи это не первая покупка MH-60R: еще в 2020 году страна заказала 12 таких вертолетов за 878 млн долларов. Их основной задачей является противолодочная борьба.

В более широком контексте эти закупки связывают с усилением военно-морской активности КНДР и Китая в регионе. Пхеньян, как считается, развивает как атомные, так и традиционные подводные лодки, используя технологическую поддержку со стороны РФ, тогда как Китай активно модернизирует собственный подводный флот, в частности малозаметные субмарины.

В то же время Южная Корея развивает и собственные оборонные разработки для ВМС. Среди них - боевая машина пехоты KAAV-2 для морской пехоты, которая должна стать современной гусеничной альтернативой устаревшим AAV-7.

Напомним, по словам аналитиков, разведка НАТО следит за российским кораблем "Звездочка", который Москва может использовать для размещения ядерных ракет на морском дне. Этот корабль находится в Белом море - на севере, недалеко от границы с Финляндией. Предполагается, что РФ уже годами работает над развертыванием баллистических ракет в океане, используя ранее неизвестные методы.

