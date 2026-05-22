Эксперты назвали четыре неожиданных города в Азии, которые стоит посетить летом

Были в Лондоне и Париже, видели Токио и Шанхай? Тогда стоит посетить более экзотические города с самобытной азиатской атмосферой.

Сезон летних отпусков набирает обороты, и это прекрасная возможность посетить экзотические страны, если Европа вам уже надоела. Эксперты туристического путеводителя Lonely Planet составили подборку малоизвестных азиатских направлений, которые могут стать альтернативой переполненным туристами Токио, Бали или Пхукету. Об этом говорится в материале издания Travel Off Path.

Авторы публикации отмечают, что лучшие впечатления от путешествий часто связаны именно с менее популярными местами. В список неожиданных летних направлений этого года вошли города второго порядка в Южной Корее, Индии, Японии и Китае.

Пусан, Республика Корея

Как пишет издание, Пусан сочетает в себе атмосферу K-Pop-культуры, пляжный отдых и характерные для страны неоновые кварталы. Автор отмечает, что пляжи в крупных городах часто не оправдывают ожиданий туристов, однако Пусан стал приятным исключением.

В публикации отмечается, что особенно популярными среди путешественников являются пляж Хэундэ и культурная деревня Камчхон с яркими домами и муралами. Также туристам советуют покататься на Sky Capsule – небольших капсульных вагонах вдоль побережья.

Шимла, Индия

Среди самых интересных направлений эксперты также назвали город Шимла, расположенный у подножия Гималаев. В материале его описывают как город с красочной застройкой и британским колониальным наследием.

По словам авторов, Шимла напоминает латиноамериканские города вроде Вальпараисо или Гуанахуато благодаря каскадной застройке на склонах.

"Шимла полна сюрпризов во всех отношениях, и в основном в этом она хороша. Это прекрасное место, чтобы насладиться индийской кухней, но остерегайтесь назойливых местных воров – макак-резусов", – говорится в публикации.

Сендай, Япония

В Lonely Planet этот город назвали лучшей альтернативой популярным японским мегаполисам вроде Токио или Киото.

Авторы материала утверждают, что Сендай дает возможность увидеть "настоящую" Японию без толп туристов. Город расположен примерно в полутора часах езды на скоростном поезде от Токио и известен своим более прохладным климатом и большим количеством зелени.

"Здесь есть все, ради чего вы приехали в Японию – свежие суши, необычное караоке и древние храмы", – отмечают эксперты.

Чэнду, Китай

Авторы подборки называют Чэнду "столицей панд" Китая. Именно здесь расположена база по исследованию и разведению гигантских панд, где туристы могут увидеть детенышей этих животных.

В материале отмечается, что Чэнду уступает по популярности Пекину или Шанхаю, однако может особенно заинтересовать иностранных туристов благодаря своей уникальной атмосфере. Помимо панд, город известен сычуаньской кухней с очень острыми блюдами, а лучшим временем для поездки называют август из-за более умеренной температуры воздуха.

Другие туристические рекомендации

