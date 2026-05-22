Новый хоррор-сериал братьев Даффер на Netflix 'Бороуз' интригует с первых минут: обзор

Первый сезон шоу состоит из восьми эпизодов, и все они уже доступны для просмотра.

Новый научно-фантастический хоррор-сериал "Бороуз" (The Boroughs), премьера которого состоялась 21 мая на стриминговом сервисе Netflix, - это увлекательное и необычное приключение с крайне неожиданными героями в центре сюжета. Трогательный, смешной и бесконечно увлекательный сериал исследует темы утраты, боли, времени и всех трудностей жизни в золотые годы, пишет Variety.

"Пожилых людей уважают за их мудрость, но одновременно общество словно оттесняет их на периферию жизни. Это противоречие большинство начинает осознавать лишь тогда, когда само приближается к преклонному возрасту", - говорится в публикации об одной из ключевых тем сериала.

В журнале напомнили, что создателями хоррор-драмеди выступили Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз вместе с исполнительными продюсерами - знаменитыми братьями Даффер.

Видео дня

Первый сезон шоу состоит из восьми эпизодов, и все они уже доступны для просмотра на Netflix.

Новый сериал братьев Даффер "Бороуз" - обзор

Действие сериала разворачивается в изолированном и тихом с виду элитном городке-пансионате для пенсионеров "Бороуз". Однако буквально с первых минут зрителям дают понять, что что-то здесь не так.

Главный герой – овдовевший Сэм Купер, который после смерти жены переезжает в "Бороуз" и сначала пытается расторгнуть заключённый контракт, но позже меняет своё решение и вместе с другими жителями начинает расследовать загадочные события, происходящие в поселке.

Монстры, перестрелки, вороны и загадочная жидкость - все это появляется в "Бороуз". Однако, как пишет Variety, главное достоинство сериала - его персонажи и темы, которые удерживают историю в эмоциональном центре. У каждого жителя, которого встречает Сэм, свой взгляд на этот этап жизни - от непростого прошлого до повседневного существования в пенсионном сообществе.

"Сэм и его разношерстная компания постепенно понимают: несмотря на весь жизненный опыт, общество слишком легко списывает пожилых людей со счетов, считая их слабыми или выжившими из ума. "Бороуз" показывает, насколько унизительным и раздражающим может быть такое отношение. На фоне динамичного сюжета сериал убедительно объясняет, почему недооценивать целое поколение - крайне опасная ошибка", - отмечается в публикации.

В журнале добавили, что благодаря великолепному актерскому составу, который оживляет сложных и многогранных персонажей, "Бороуз" переворачивает привычные представления о жанре. Сериал предлагает по-новому взглянуть на ограничения человеческой жизни, бесстрашие и неизбежность смерти. Напряженный и завораживающий, "Бороуз" действительно способен подарить зрителям незабываемые эмоции.

Напомним, как писал УНИАН, главные роли в сериале "Бороуз" сыграли Билл Пуллман, Джина Дэвис, Альфред Молина, Кларк Питерс, Элфри Вудворд и Денис О'Хер.

Вас также могут заинтересовать новости: