Яйца никогда не следует хранить таким образом: какую опасную ошибку мы совершаем

Многие привычные бытовые привычки, оттачиваемые годами, часто оказываются ошибочными - эта не исключение.

Одна из самых странных сторон взрослой жизни – осознание того, что существуют "правильные" способы делать вещи, которыми вы беспечно занимались десятилетиями.

К примеру, один птицевод недавно рассказал о правильном способе хранения яиц. В его публикации утверждается, что яйца должны храниться острым концом вниз, чтобы снизить риск порчи, пишет Simple Recipes. По словам птицеводов и экспертов по безопасности пищевых продуктов, для хранения яиц именно таким образом есть веская причина.

Размещение яйца острым концом вниз помогает поддерживать его внутреннюю структуру по мере старения. На более широком конце находится воздушная камера, и такое хранение помогает дольше удерживать желток в центре, а воздушный карман – в стабильном состоянии.

Но прежде чем вы отправитесь проверять положение своих яиц в холодильнике, эксперты также подчеркивают, что для обычного человека охлаждение имеет гораздо большее значение, чем ориентация.

Почему яйца следует хранить острым концом вниз

Лиза Стил, птицевод в пятом поколении и автор книги In Season, объяснила: "На тупом конце каждого яйца есть воздушный мешок. По мере старения яйца воздушный мешок расширяется, а воздух и бактерии проникают внутрь через поры в яичной скорлупе".

Воздушный мешок легче яичного белка и желтка, поэтому при хранении острым концом вверх он естественно пытается подняться, потенциально перенося бактерии к желтку.

Если вы когда-либо смотрели на купленные в магазине яйца в картонной упаковке, есть большая вероятность, что они лежат округлой стороной вверх.

"Яйца промышленного производства в Соединенных Штатах упаковываются острым концом вниз и более крупным, округлым концом вверх, – заявил доктор Кеннет Э. Андерсон, почетный профессор птицеводства в Университете штата Северная Каролина. – Такое позиционирование удерживает воздушную камеру в верхней части яйца и является частью стандартной коммерческой практики обращения с яйцами, разработанной для поддержания качества яиц на протяжении всего периода хранения и распределения".

Имеет ли значение, как вы храните яйца - что говорят эксперты

Если вы изредка заталкивали упаковку в холодильник вверх дном или боком после хаотичной закупки продуктов, не паникуйте. "Если вы собираетесь съесть яйца в течение недели или двух, вероятно, не имеет большого значения, как именно вы их храните. Требуется некоторое время, чтобы воздушный мешок заметно увеличился", - заявила Стил.

То, как вы размещаете яйца, становится более важным, чем дольше они лежат в холодильнике. Поэтому, если вы склонны покупать продукты оптом или запасаться во время распродаж, стоит подойти к вопросу более осознанно и хранить их острым концом вниз.

Хотя эксперты согласны с тем, что ориентация яиц может помочь сохранить качество со временем, они подчеркивают, что охлаждение имеет гораздо большее значение. "Самое важное для потребителя – хранить яйца в холодильнике при температуре 4°C или ниже и избегать оставления яиц при комнатной температуре на длительные периоды времени", – заявил доктор Андерсон.

Элиза Малоберти, менеджер по безопасности пищевых продуктов в Американском совете по яйцам, рекомендует держать яйца в оригинальной картонной упаковке и хранить их в основном отделении холодильника, а не в дверце, где температура колеблется чаще. Но если вы присматривали симпатичную подставку для яиц, смело покупайте ее.

Малоберти пояснила, что контейнер помогает снизить потерю влаги и предотвращает впитывание яйцами запахов других продуктов.

