Непогода атакует Украину: какие области затронет в ближайшее время (карта)

Речь идет о I уровне опасности, желтом.

Сегодня и завтра ряд областей Украины ждет нашествие гроз, града и шквалов. Об этом на своем сайте сообщает Украинский гидрометеорологический центр, который опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

"Днем 22 мая в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, в южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, днем 23 мая в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях также ожидаются грозы. В отдельных районах – град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Видео дня

Речь идет об I уровне опасности, желтом.

Погода в Украине - прогноз на 3 дня

Также Укргидрометцентр на своей странице в Facebook сообщил, что в ближайшие трое суток будет "преимущественно без осадков".

"23 мая днем в южных, восточных, большинстве центральных областей, 24 и 25 мая на юго-востоке страны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – отмечают синоптики.

Кроме того, сообщается, что температура ночью составит 9-17 градусов тепла, а днем 21-26 градусов тепла. 23 мая в юго-восточной части – до 30 градусов.

Погода в Украине меняется - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Виталий Постригань отметил, что в ближайшие дни в Украине ожидается заметная смена погоды, ведь тепло из районов Пакистана сменится прохладой с Балтики.

Так, по словам синоптика, сегодня, 22 мая, ожидается пик тепла, а 23 мая начнется перестройка синоптической ситуации: холодный атмосферный фронт с северо-запада проявится местами кратковременными грозовыми дождями и откроет путь воздуху с Балтики.

24 мая масштабный блокирующий антициклон Zeno стабилизирует погоду. Солнца будет больше, но усилится приток более свежего воздуха.

Вас также могут заинтересовать новости: