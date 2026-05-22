С начала войны российские НПЗ становились мишенями более 150 раз, - Le Monde

Производство было сокращено или остановлено почти на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах в центральной России из-за недавних атак украинских дронов.

С начала полномасштабной войны украинские войска обстреляли российские нефтеперерабатывающие заводы 158 раз. Как пишет Le Monde, об этом свидетельствуют подсчеты русскоязычного польского сайта Vot Tak.

Отмечается, что из тех НПЗ, которые имеют мощность переработки 10 миллионов тонн в год и более, только Омский и Ангарский нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на Урале, остались неповрежденными.

По данным российского Telegram-канала Astra, мишенью стал и Сизранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Vot Tak сообщил, что по нему было нанесено 11 ударов. Рязанский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы подверглись ударам по 15 раз.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины вновь приложили усилия для поражения нефтеперерабатывающего завода в российском Ярославле.

Сегодня, 22 мая, президент Украины Владимир Зеленский в Telegram заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о применении дальнобойных дронов против российских нефтеперерабатывающих заводов и экспортных позиций.

В частности, Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории.

Кроме того, как отметил президент, были и удары по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.

