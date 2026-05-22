Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных: экс-депутатов, водителей и даже поваров, – ветеран

Петр Порошенко фиктивно оформил на службу в близкий ему батальон десятки соратников, политиков, бывших народных депутатов и даже собственную прислугу, чтобы они не попали на реальную службу. Об этом в интервью рассказал журналист и ветеран Владимир Бойко, который служил в том же батальоне.

"Петр Алексеевич договорился, что этот батальон (206-й батальон ТРО – прим. ред.) будет его частной собственностью. И он туда оформит на фиктивную службу своих людей, чтобы они не попали на реальную службу", – заявил журналист.

По словам Бойко, в первые дни после начала полномасштабной войны в батальон оформили около 40 человек, среди которых были генералы и известные политические деятели.

"В первые день-два человек 40 было оформлено. Одних только генералов – восемь. Генерал-полковник Бурба – в наш пехотный батальон. Генерал-майор Турчинов, старший лейтенант Луценко", – рассказал он.

Бойко отметил, что некоторым представителям окружения Порошенко, в частности экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, правоохранительные органы уже сообщили о подозрении.

Как сообщалось ранее, штаб 206-го батальона ТРО сначала разместили в столичном офисе партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко. В обмен на это Порошенко хотел оформить на службу своих помощников, охранников, водителей, а также получить справку об освобождении от арендной платы за помещение.

