Украина стала военной суперсилой: WP раскрыл, чем заинтересовался Запад

Страна, которая раньше умоляла о помощи, теперь является одним из самых ценных активов Запада в сфере безопасности.

Спустя четыре года полномасштабной войны представители самых боеспособных армий мира приезжают в Украину, чтобы закупить оружие.

Например, Украина и Пентагон завершают сделку, которая предусматривает отправку украинских беспилотников в США для испытаний на американской территории, об этом говорится в колонке экс-министра обороны Украины и сотрудника GLOBSEC Алексея Резникова и Далибора Рохача - сотрудника Американского института предпринимательства, написанной для издания The Washington Post (WP).

А на днях в Киеве министр обороны Германии Борис Писториус подписал соглашение о запуске совместной программы по разработке инновационных вооружений с украинскими компаниями.

"Это замечательный поворот событий. До недавнего времени Киев воспринимался западными столицами как проситель. Сегодня Украина более суверенна, более боеспособна и более независима, чем когда-либо с момента провозглашения ею государственности в 1991 году. Она сделала себя непобедимой для Москвы и незаменимой для Вашингтона, Берлина", - говорится в колонке.

Эксперты указали, что на протяжении веков военная доктрина основывалась на принципе: более крупные державы побеждают в войнах, но Украина похоронила этот принцип.

Авторы отметили, что военный бюджет России с начала полномасштабного вторжения достиг половины государственных расходов. Численность действующего военного персонала также увеличилась до 1,5 млн человек. При этом РФ с начала этого года начала терять около 35 тыс. военных в месяц, что опережает ее возможности по набору новобранцев.

В чем сильна Украина

Для сравнения - численность ВСУ на сегодняшний день составояет около 1 миллиона украинцев. Но более 750 тыс. гражданских лиц, надевших военную форму - это не призывники в российском понимании.

"Это инженеры, программисты и предприниматели, которые в гаражах проводят мастер-классы по разработке беспилотников и пишут программное обеспечение для наведения между артиллерийскими сменами. Необходимость – мать изобретения, а война порождает всевозможные потребности", - отметили авторы колонки.

Оди добавили, что хотя у Украины и есть проблемы с мобилизацией, но в целом, она успешно справилась с ситуацией, используя потенциал для инноваций.

Эксперты отметили, что математика современной войны беспощадна: теперь FPV-дрон стоимостью $500 может уничтожить российский танк стоимостью в несколько миллионов долларов, перехватчик, напечатанный на 3D-принтере за $1000, может сбить "Шахед" за $35 тыс.

"Побеждает тот, кто сможет производить дешевле, быстрее и в больших масштабах. В настоящее время Украина выигрывает эту гонку", - констатировали эксперты.

Уроки для США

Иранская война уже преподала Вашингтону некоторые уроки, когда союзники США, вооруженные комплексами Patriot, тратили миллионы долларов на каждый выстрел, чтобы сбить иранские "Шахеды", стоимость которых составляла десятки тысяч долларов за штуку.

Таким образом, как подчеркнули эксперты, становится понятно, что "старый способ ведения дел больше не подходит":

"Настоящая адаптация потребует обучения другим методам ведения боевых действий. И Украине есть чему научить своих партнеров".

Совместные проекты

Как утверждается в недавнем отчете GLOBSEC, решение заключается в "совместном производстве, промышленной интеграции и долгосрочной передаче знаний". В рамках новой программы Берлин и Киев будут совместно производить беспилотники средней дальности с поддержкой искусственного интеллекта, причем первоначально 5000 из них предназначены для ВСУ. Аналитики предполагают, что это сотрудничество может привести к усовершенствованию собственной украинской ракеты наземного базирования FP-5 "Фламинго".

Что касается проекта соглашения Пентагона, то испытания беспилотников на территории США, вероятно, являются лишь первым шагом.

"Украина больше не просто получает западную помощь, а является соавтором западного оборонного потенциала. Этот факт меняет всю дискуссию о поддержке... Поэтому Западу необходимо задать себе вопрос: что лучше – суверенная, технологически развитая Украина или побежденная и оккупированная", - отметили эксперты.

