Рютте готовит новый план, чтобы удержать США в НАТО, – Politico

В то же время этот план может встретить сопротивление в ЕС.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовит новый план, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу выйти из Североатлантического альянса. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что план заключается в заключении новых оборонных соглашений, которые будут выгодны для Вашингтона. По данным СМИ, Рютте в последние недели возглавил кампанию по увеличению производства и объемов оборонных соглашений, чтобы сделать июльский саммит лидеров альянса в Анкаре успешным. Главной целью этой кампании является преодоление реального дефицита в Европе, а также создание экономической аргументации, которая находит отклик у Трампа.

"Я считаю, что это очень хорошо, что Рютте подчеркивает это в Анкаре, чтобы мы могли иметь общие стандарты, лучшую оперативную совместимость и производить больше и дешевле. Нам нужно продолжать торговать и продолжать производить оружие вместе, и у США есть некоторые уникальные возможности", – отметила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер.

Видео дня

В то же время издание отмечает, что план Рютте может столкнуться с сопротивлением в ЕС, который планирует отдавать приоритет развитию собственной оборонной промышленности блока. Также эта стратегия отражает общие трудности для Рютте, который пытается найти объединяющую тему для напряженного альянса.

"Сосредоточение внимания на промышленности имеет полный смысл, чтобы отвлечь внимание от разногласий в других сферах", – отметила Герлинде Нихус, бывшая чиновница НАТО.

Конфликт в НАТО: что известно

Напомним, на фоне войны на Ближнем Востоке США выступили с резкой критикой в адрес НАТО из-за отсутствия помощи Вашингтону в этом конфликте. По данным Reuters, США планируют сообщить союзникам по НАТО о сокращении резервов военных ресурсов, которые США могли бы задействовать в случае потенциального серьезного кризиса.

В Европе обеспокоены тем, что Вашингтон может сократить свою роль в НАТО. По мнению экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс не сможет обойтись без США. Также он отверг идею создания европейского оборонного альянса, заявив, что не верит в такой проект без участия США.

Вас также могут заинтересовать новости: