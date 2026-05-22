Закон о налогообложении посылок могут не принять: министр финансов предупредил о рисках

ЕС ввёл НДС на импортные товары в 2021 году.

Существует большой риск непринятия закона о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро, принятие которого является условием получения помощи от Международного валютного фонда и Европейского Союза. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время круглого стола.

"Существует большой риск, что этот законопроект не будет принят. По моему убеждению, никаких аргументов, почему мы не можем сделать то, что должны были сделать еще в 2022 году, нет", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что этот законопроект направлен на поддержку именно бизнеса и людей, живущих в Украине. По его словам, Евросоюз в 2021 году ввел НДС на все импортируемые товары. С 2021 по 2024 год это принесло 88 млрд евро.

"Действительно пострадал бизнес Китая, но были созданы возможности для развития внутреннего рынка и внутреннего бизнеса. Такую же политику вводят Турция, США, а мы до сих пор дискутируем", – отметил Марченко.

Европейский Союз свяжет выделение части помощи Украине в размере 90 миллиардов евро с введением непопулярных налоговых изменений, которых ранее требовал Международный валютный фонд. Для получения части этого пакета помощи в размере 8 млрд евро Киев должен принять закон о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро налогом на добавленную стоимость в размере 20%.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетьман отмечал, что отсутствие НДС для международных посылок, в частности для китайских производителей, искажает конкуренцию и наносит ущерб украинским производителям. Отмена этой льготы, по его словам, принесет дополнительно 26 млрд грн в бюджет ежегодно.

