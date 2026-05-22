Доллар и нефть набирают обороты: реакция рынков на ситуацию на Ближнем Востоке

Цены на нефть вновь выросли из-за рисков прекращения переговоров между США и Ираном.

Курс доллара держится вблизи максимума за последние шесть недель, а нефть дорожает на фоне неопределенности в отношении мирных переговоров между США и Ираном, пишет Reuters.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о "некоторых позитивных сигналах" в переговорах, направленных на завершение почти трехмесячного конфликта между США и Израилем против Ирана. При этом существенные разногласия сохраняются. Стороны до сих пор не пришли к соглашению по поводу иранских запасов обогащенного урана и контроля над Ормузским проливом.

Инвесторы особенно обеспокоены рисками для Ормузского пролива. Этот критически важный маршрут поставок энергоносителей уже вызвал стремительный рост цен на нефть и изменил прогнозы по мировым процентным ставкам из-за опасений по поводу инфляции.

Старший аналитик по акциям в Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман отметил, что цены на нефть снова выросли, поскольку инвесторы оценивают риск того, что переговоры затянутся или сорвутся.

"Честный ответ заключается в том, что никто на самом деле не знает, куда движутся эти переговоры. Но пока рынки ведут себя так, как они часто ведут себя, когда появляется потенциальный геополитический выход. Осторожно двигаясь так, как будто хорошие новости могут появиться уже в ближайшее время", – отметил Брицман.

Отмечается, что фьючерсы (контракт на покупку или продажу актива в будущем по фиксированной цене) на нефть марки Brent выросли на 2% – до 104,96 долл. за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,35% – до 97,64 долл. Впрочем, за неделю Brent может показать снижение примерно на 6%.

На валютном рынке евро торговался на уровне 1,1614 долл., что близко к минимуму за последние шесть недель. В целом за месяц валюта может потерять около 1%.

"Цены на энергоносители должны быстро и существенно развернуться вниз, иначе сочетание бюджетных расходов и бума капитальных инвестиций станет рецептом значительной инфляции, особенно в США", – отметил руководитель глобальных исследований валютного рынка Deutsche Bank Джордж Саравелос.

21 мая стало известно, что мировые запасы нефти и нефтепродуктов сокращаются рекордными темпами из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке, которая ограничивает их поставки на рынок. При этом аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs пока не ожидают полноценного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что доллар в начале прошлой недели вырос на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Агентство Reuters писало, что американская валюта укрепилась после того, как стало ясно, что переговоры между США и Ираном о прекращении войны зашли в тупик.

