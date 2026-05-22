Украина намерена восстановить важную ТЭС, пережившую 70 российских ударов

Украина намерена восстановить Трипольскую ТЭС, а также подготовить к продаже компанию-владельца электростанции – "Центрэнерго", передает Reuters.

"Я думаю, что в следующем году мы попробуем прийти к какому-то соглашению (относительно сроков приватизации) – это будет зависеть от того, как мы переживем зиму", – сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха.

По его словам, приватизацией "Центрэнерго" могут заинтересоваться крупные европейские и американские энергетические компании. Глава Фонда госимущества не предоставил других деталей относительно возможной приватизации "Центрэнерго", отметив лишь, что необходимым условием для этого является восстановление Трипольской ТЭС. Наталуха добавил, что пока не может оценить стоимость восстановления станции или назвать сроки возобновления работы.

Reuters отмечает, что Трипольская ТЭС мощностью 1,8 гигаватта понесла серьезные повреждения в результате российских авиаударов весной 2024 года и с тех пор практически прекратила производство электроэнергии.

"Часть крыши над огромным объектом отсутствует, а внутри десятки рабочих пытаются вернуть к жизни огромные, почерневшие турбины, котлы и трубопроводы", – добавляют журналисты.

По данным Фонда госимущества, в период полномасштабной агрессии Россия совершила по территории Трипольской ТЭС 13 воздушных атак. В результате почти 70 подтвержденных попаданий ракет и БПЛА было повреждено около 90% производственного фонда станции, включая тепломеханическое и электротехническое оборудование, производственные здания и сооружения.

Атаки РФ на энергетику Украины – последние новости

Россия продолжает систематически атаковать украинскую энергетику. В частности, в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру в ночь на 21 мая часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остались без света.

Жертвами вражеских атак неоднократно становились и электростанции. В частности, в результате систематических ракетно-дроновых ударов Дарницкая ТЭЦ остановила свою работу.

По словам первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля, Украине потребуется более 90 миллиардов долларов для восстановления и модернизации энергетического сектора в течение следующих десяти лет.

