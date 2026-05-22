Сегодня - пик жары, на выходных погода в Украине заметно изменится, - синоптик

В Украину придет прохлада из Прибалтики, в то время как в Европе ожидается сильная жара.

В ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение погоды. Об этом на своей странице в Facebook предупредил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, нетипичный юго-восточный процесс заканчивается. Вместо этого тепло из районов Пакистана сменится прохладой с Балтики.

Синоптик рассказал, что европейские столицы – Лондон, Париж и Мадрид – готовятся к жаре в +33°...+35° благодаря мощному "тепловому куполу". В то же время Украина в это время будет находиться в "балтийской прохладе".

По словам синоптика, сегодня ожидается пик тепла. В частности, в Черкасской области температура повысится до +21°...+22°, что выше нормы на 4-5 градусов и характерно для середины лета.

А уже в субботу, 23 мая, начнется перестройка синоптической ситуации.

"Холодный атмосферный фронт с северо-запада проявится местами кратковременными грозовыми дождями и откроет путь воздуху с Балтики. Температура ночью +13°...+18°, днем комфортные летние +21°...+26°", – прогнозирует Постригань.

В конце недели, 24 мая, масштабный блокирующий антициклон Zeno стабилизирует погоду. Солнца будет больше, но усилится приток более свежего воздуха. Температура ночью будет +10°...+15°, а днем снизится до +19°...+24°.

Европа готовится к сильной жаре – что известно

В ближайшие дни Европу накроет первая мощная волна жары в этом году. Из-за влияния "теплового купола" температура во многих странах превысит норму на 5–11 градусов. В Лондоне ожидается до +32°, во Франции – до +35°, а в Испании местами прогнозируют жару до +38°. Синоптики связывают аномальное потепление с изменением климата и пересыханием почв, из-за чего волны тепла становятся более продолжительными и сильными.

