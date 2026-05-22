Россияне впервые применили 'Шахед' в Африке: в нем обнаружили китайские компоненты

В Мали местные повстанцы впервые сбили российский ударный дрон "Гарпия-А1" (Shahed-136). Россияне использовали этот беспилотник для поддержки своих наемников в Африке. Об этом рассказал журналистам уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет "РБК-Украина".

Отмечается, что дрон сбили 18 мая. По словам Власюка, это первый подтвержденный случай применения беспилотника такого типа в регионе Сахель.

Также уполномоченный президента по вопросам санкционной политики добавил, что сбитый дрон является новой модификацией серии "КК". Он рассказал, что эта версия оснащена функцией воздушного подрыва боевой части.

"Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы - в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство", - поделился Власюк.

Как заявил Власюк, в сбитом дроне обнаружили гражданскую электронику, которую можно свободно купить на открытом рынке, от китайских компаний:

STMicroelectronics;

Mornsun;

Wayon Electronics;

GigaDevice;

Shenzhen Codaca Electronic;

NCR Industrial.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики подчеркнул, что эта же конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет против Украины.

В Украине испытали секретное оружие против "Шахедов"

Ранее 19FortyFive писало, что украинские специалисты создали инновационную лазерную систему на базе ИИ, способную эффективно уничтожать российские "Шахеды". Система получила название Trident ("Тризуб").

По сообщениям, этот комплекс на базе ИИ способен прожечь дыру в дроне с расстояния более четырех километров за считанные секунды.

