Наступление из Беларуси: эксперт ответил, есть ли у России ресурсы на масштабную операцию

В настоящее время с территории Беларуси возможны определенные пограничные провокации с участием диверсионно-разведывательных групп.

В настоящее время не наблюдается возможности осуществления российскими захватчиками масштабной атаки с территории Беларуси.

Об этом военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезеньов сказал в эфире телеканала "Суспільне". Он отметил, что ключевой фактор, от которого зависят боевые действия, – это фактор ресурсов. Но, по его словам, в настоящее время ни украинская разведка, ни пограничники, ни разведки других стран не сообщают о скоплении сил и средств россиян на территории Беларуси. Селезнев добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и на территории Брянской области Российской Федерации.

"Говорить о том, что в обозримой перспективе враг может прибегнуть к масштабным провокациям, пожалуй, не стоит", – заключил Селезнев.

Видео дня

При этом он предположил, что возможны определенные приграничные провокации в виде деятельности вражеских диверсионно-разведывательных групп или штурмовых малых групп. Хотя такие случаи происходят постоянно у границы и не только в Харьковской и Сумской областях, но и в Черниговской.

Но, по словам Селезнева, такие случаи не являются масштабными и часто даже не попадают в сводки Генерального штаба ВСУ:

"Рисков здесь и сейчас относительно масштабной атаки со стороны Российской Федерации или территории Республики Беларусь сегодня или завтра нет".

Беларусь готовится к отдаленной перспективе

При этом эксперт отметил, что враг строит определенные инфраструктурные объекты на своей приграничной территории, в том числе и объездные дороги в Беларуси вдоль границы с Украиной. Это и дороги, ведущие в сторону украинской границы, и площадки для создания артиллерийских позиций, а также для развертывания полигонной инфраструктуры.

"Беларусь готовится на перспективу. Но эта перспектива может быть отдаленной, и не факт, что она будет реализована. Мы должны это учитывать", – отметил Селезнев.

Какие силы нужны врагу для наступления из Беларуси

Как напомнил Селезнев, в феврале 2022 года россияне предприняли атаку на Киев, имея группировку численностью около 40 тыс. человек, и эта атака оказалась неудачной.

"Соответственно, на этот раз он должен сконцентрировать группировку войск численностью не менее двух, а то и трехсот тысяч человек личного состава. Это не только пехотинцы. Это и соответствующая техника, оборудование, боеприпасы к вооружению и само вооружение. То есть, врагу нужно сосредоточить огромные ресурсы", – пояснил Селезнев.

Для наступления в 2022 году враг несколько месяцев перебрасывал силы и средства в Беларусь. На данный момент враг не реализует такие замыслы.

Селезнев отметил, что сейчас враг застрял в боевых действиях на оккупированных украинских территориях, в Донецкой, Запорожской областях и т. д. На юге у врага сейчас задействовано более 210 тыс. личного состава. Также идут бои в Харьковской области и приграничных районах Сумской области.

"Враг бросил в ад войны все имеющиеся у него ресурсы. Где найти еще пару сотен тысяч человек для того, чтобы создать реальную угрозу для наших северных регионов – Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской областей? У врага технически и физически нет таких ресурсов", – высказал мнение Селезнев.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, несмотря на обострение ситуации на украинско-белорусской границе, фиксации скопления большого количества вражеских войск на этом направлении нет.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Беларусь "не хочет войны" и не воспринимает ее так, как россияне, поэтому нельзя сказать, что они готовы принимать в этом какое-либо участие.