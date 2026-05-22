Зеленский заявил об ударе по российскому НПЗ в 700 километрах от Украины

Украинские защитники вновь запустили дроны дальнего действия на крупный российский нефтеперерабатывающий завод.

Силы обороны Украины вновь приложили усилия для нанесения удара по нефтеперерабатывающему заводу в российском Ярославле. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о применении дальнобойных дронов против российских нефтеперерабатывающих и экспортных позиций.

"Этой ночью Силы обороны Украины действовали в направлении НПЗ в Ярославле – это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, были и удары по определенным целям на временно оккупированной территории Украины.

"Готовим также другие проявления наших дальнобойных санкций и мидлстрайков в ответ на российские удары по нашим городам и общинам", – подчеркнул Зеленский.

Ситуация на фронте и потери РФ

Зеленский рассказал, что подробно обсудил с главнокомандующим ВСУ ситуацию на фронте.

"Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек. В частности, уничтожены – почти 86 тысяч человек, тяжелоранены – не менее 59 тысяч человек, в плен взято более 800 российских военнослужащих", – заявил президент.

Ситуация в Сумской области

Как отметил глава государства, в приграничной зоне Сумской области Силы обороны достигают поставленных целей. Кроме того, добавил он, Украина продолжает уничтожать личный состав и технику оккупантов также на других направлениях.

"Особенно хочу поблагодарить за меткость операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков. Спасибо каждому украинскому подразделению, которое достигает результатов!" – сказал Зеленский.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в последнее время Силы обороны Украины часто наносят удары по российским объектам в Ярославле. В частности, 26 апреля стало известно, что украинские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский".

Кроме того, 8 мая президент сообщил об еще одном поражении нефтяного объекта в российском Ярославле.

А 19 мая была поражена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", расположенная в районе населенного пункта Семибратово Ярославской области РФ.

