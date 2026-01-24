Нужно, чтобы выехали 600 тысяч человек: эксперт о призыве временно покинуть Киев

Он отметил, что только в таком случае инфраструктура города почувствует значительное облегчение.

Если определенное количество жителей Киева временно покинет город, то это снизит нагрузку на инфраструктуру.

Об этом в эфире КИЕВ24 сказал писатель и политический эксперт Владимир Цыбулько. "Выезд людей из Киева уменьшит нагрузку на инфраструктуру и разгрузит улицы", - считает он.

Эксперт отметил, что в результате сократится и потребление топлива на АЗС, газа и электроэнергии.

Он считает, что даже если Киев покинут 200-600 тыс. человек, это снизит общие потребности города в воде, продовольствии и энергоресурсах, а также частично разгрузит улицы, что облегчит работу служб.

Кличко о выезде из Киева

9 января после масштабного обстрела Киева мэр столицы Виталий Кличко впервые обратился к горожанам с рекомендацией выехать из города по возможности.

Его рекомендация прозвучала в связи с тем, что из-за российского удара половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тыс. - остались без теплоснабжения. Также в городе были перебои с водоснабжением.

А буквально вчера, 23 января, Кличко снова призвал жителей столицы выехать из города из-за очень сложной ситуации в энергетике.

"Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отвергайте их", - написал он в соцсети.

