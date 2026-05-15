'Все сходится в одной точке': топ-генерал Германии сказал, когда Россия нападет на НАТО

Наращивание вооружений, увеличение численности персонала, экономические и политические события указывают на эту дату.

Россия может атаковать НАТО в 2029 году или даже раньше, предупредил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер. В совместном интервью с британским коллегой Ричардом Найттоном изданию sueddeutsche.de он заявил что Германия и Великобритания совместно готовятся к такой атаке.

"Различные показатели – наращивание вооружений, увеличение численности персонала, экономические и политические события – сходятся в одной точке: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да. Поэтому нам, во-первых, необходима боеспособность "сегодня вечером"; во-вторых, расширенные возможности к 2029 году; и в-третьих, технологическое превосходство к 2035 году", - заявил Бройер.

Найттон добавил, что точную дату трудно предсказать, однако тенденция очевидна: угроза растет.

"Россия воюет в Украине, учится на этом опыте и разрабатывает новые технологии. И Путин продемонстрировал свою готовность нападать на суверенные государства. Чем ближе вы к российской границе, тем сильнее вы это чувствуете", - отметил он.

Угроза России для НАТО

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае недостаточной поддержки Украины следующими потенциальными целями России могут стать страны Балтии. В то же время в Эстонии впоследствии заявили, что не видят непосредственной угрозы вторжения.

В свою очередь, командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс заявил, что если боевые действия в Украине прекратятся, то готовность России к новой широкомасштабной войне – вопрос времени.

