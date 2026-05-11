'Время разговаривать с Россией': Стубб призвал Европу начать переговоры с Москвой

Европа должна начать самостоятельные переговоры с Россией, так как нынешняя американская политика в отношении РФ и Украины не отвечает европейским интересам. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Corriere della Sera.

"Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, тогда мы должны действовать напрямую. Да, время начать разговаривать с Россией. Я не знаю, когда это произойдет. Мы обсудили с европейскими лидерами, кто инициирует контакт", – сказал Стубб.

Он отметил, что пока неизвестно, кто из лидеров стран ЕС должен вести переговоры с Россией.

"Самое важное – что все должно быть согласовано между нами, особенно между странами Е5 – Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша – с государствами Северной Европы и Балтии, которые находятся на границе. Будет ли это специальный посланник или группа лидеров – увидим", - подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии добавил, что настроен пессимистично относительно перспектив заключения мирного соглашения между Украиной и Россией в этом году.

Ранее председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. По его словам, это поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

Кошта отметил, что ЕС будет избегать вмешательства в процесс, возглавляемый президентом США Дональдом Трампом. Он также признал, что от Кремля не поступало никаких сигналов о том, что Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с каким-либо представителем ЕС.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Путин готов вести переговоры со "всеми", включая европейцев. Он добавил, что первый шаг должны сделать европейские правительства, поскольку именно они разорвали контакты с Москвой в 2022 году после начала войны с Украиной.

