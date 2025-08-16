Трамп и Путин обменялись теплыми словами, но мирных договоренностей так и не достигли.

Долгожданная встреча президента США Дональда Трампа с правителем России Владимиром Путиным завершилась без ожидаемого прорыва. Несмотря на торжественное начало с улыбками, рукопожатиями и красной дорожкой, стороны не договорились ни о прекращении огня в Украине, ни о месте проведения следующего саммита, пишет The Times.

Торжественный старт

Прибытие двух президентов на авиабазу Элмендорф-Ричардсон сопровождалось четко срежиссированной постановкой: синхронизированные шаги по красной дорожке, рукопожатия на фоне боевых самолетов и гор Чугач.

Трамп первым сошел со своего самолета и аплодировал, когда Путин приблизился. Российский лидер ответил жестом с двумя поднятыми большими пальцами. Двое мужчин коротко пообщались наедине в президентском лимузине США, избегая российского авто.

Видео дня

Впрочем, это показательное начало не переросло в ощутимый дипломатический результат.

Переговоры и формат

Основная часть дискуссий прошла в формате "три на три". Трампа сопровождали госсекретарь Марко Рубио, советник по мирным инициативам Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент. Со стороны России были министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков.

Заключительная пресс-конференция длилась всего несколько минут. Путин выступил первым, сосредоточившись на восстановлении отношений с США и "перспективах бизнеса", повторив при этом свои претензии по Украине.

Трамп отметил "фантастические отношения" с "Владимиром" и заявил о "большом прогрессе", но в то же время признал наличие "нескольких больших нерешенных вопросов". Один из них он назвал "вероятно, самым важным", не уточнив деталей.

"Нет соглашения, пока не будет соглашения", - сказал Трамп, известный своей гордостью за умение заключать договоренности, - "Я позвоню НАТО чуть позже... и, конечно, президенту Зеленскому. В конце концов, это зависит от них", - добавил он.

Вопрос об Украине в НАТО Трамп отверг, однако оставил открытыми другие требования Москвы - от устранения с должности Зеленского до блокирования вступления Украины в ЕС.

Интервью Fox News: больше откровенности

После завершения саммита Трамп дал пространное интервью телеканалу Fox News. Именно там прозвучали его самые противоречивые тезисы.

На вопрос ведущего Шона Ханнити о совете Зеленскому, Трамп ответил:

"Заключите сделку... Россия - очень большая держава. Они замечательные солдаты".

Относительно возможного территориального компромисса с Москвой он отметил: "Это пункты, с которыми мы в основном согласились".

Эти слова вызвали беспокойство среди американских дипломатов и союзников по НАТО.

Критика и реакция

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил:

"Президент Путин не намерен прекращать войну против Украины. Он прекратит ее только под давлением. ... Я думаю, что президент [Трамп] совершил ошибку, решив не вводить санкции".

В то же время эксперты отмечают, что Трамп избежал прямых уступок Москве, оставив пространство для дальнейшего маневра.

"Москва в следующий раз?"

В конце встречи Путин бросил фразу на английском: "В следующий раз в Москве?".

Застав Трампа врасплох, он получил неоднозначный ответ: "О, это интересно. Я не знаю... Я могу представить, что это возможно".

Аналитики увидели в этом попытку Путина перефокусировать переговоры на отношениях США и России, отодвинув украинский вопрос на второй план.

Несмотря на желание Трампа предстать миротворцем, результаты саммита показали слабость американской стратегии: санкции против России так и не были введены, вопрос о похищенных украинских детях прозвучал только в личном письме Мелании Трамп, переданном Путину, а переговоры завершились фактически ничем.

Как заметил Игнатиус из Washington Post: "Это была антикульминация в Анкоридже. Большие ожидания закончились отсутствием договоренностей".

Саммит Трамп - Путин - главные новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером на Аляске выглядел расстроенным и уставшим. Судя по его выражению лица и словам, он не заключил ни одной значимой сделки, которая, по его мнению, была бы успешной, пишет CNN.

Как отмечает издание, заявление Трампа о том, что остались нерешенные "важные" вопросы, свидетельствует об отсутствии сдвигов в таких вопросах, как территория, которую хочет Путин, и прекращение огня. Однако российский диктатор в итоге все равно получил два огромных преимущества.

Вас также могут заинтересовать новости: