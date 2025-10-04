Одновременно было замечено по одному дрону на северной и южной взлетно-посадочных полосах аэропорта.

Аэропорт Мюнхена второй раз за сутки приостановил работу из-за неизвестных беспилотников. Об этом сообщает BILD.

Федеральная полиция подтвердила два случая пролета дронов в течение ночи. Из-за этого сегодня утром, 4 октября, авиасообщение задерживается. Пассажиров просят перед приездом проверить на сайте аэропорта актуальный статус своего рейса.

В то же время в Reuters сообщили, что утром снова были замечены БПЛА, однако подтверждения от полиции пока нет.

Видео дня

Как написал BILD, в пятницу полицейские патрули заметили два дрона возле взлетно-посадочных полос.

"Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) из-за неподтвержденных наблюдений дронов в рамках меры пресечения ограничила авиаперевозки в аэропорту Мюнхена и приостановила их до дальнейшего уведомления", - отметили в сообщении аэропорта.

В то же время представитель федеральной полиции Мюнхена Томас Боровик подтвердил этот инцидент газете BILD:

"Из соображений безопасности служба управления воздушным движением в 21:28 прекратила авиаперевозки. Безопасность превыше всего".

Боровик добавил, что одновременно было замечено по одному дрону на северной и южной взлетно-посадочных полосах. Во время наблюдения беспилотники сразу развернулись и исчезли, поэтому их не смогли идентифицировать.

"Поэтому непонятно, насколько большими были дроны. Но их должно было быть как минимум два. Сейчас, как и в случае инцидента в четверг, подозреваемых не удалось идентифицировать. Федеральная полиция работала в усиленном режиме", - отметили в издании.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 23 прибывающих рейса были перенаправлены, а 12 рейсов в Мюнхен были отменены. 46 вылетов были отменены или перенесены на 4 октября.

Люди рассказали журналисту BILD, что уже сидели в самолетах, когда было принято решение закрыть взлетные полосы, поэтому им пришлось выйти из самолетов.

"Как и прошлой ночью, аэропорт Мюнхена в сотрудничестве с авиакомпаниями немедленно обеспечил пассажиров в терминалах. Были установлены полевые кровати, а также розданы одеяла, напитки и закуски", - подчеркнули в аэропорту.

Инциденты с неизвестными дронами в Европе - последние новости

Напомним, 3 октября аэропорт Мюнхена уже закрывали из-за угрозы дронов. 17 вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Отмечается, что полеты в Мюнхене были сначала ограничены, а затем полностью прекращены после обнаружения дронов. По данным оператора аэропорта, из-за перебоев в работе пострадали около 3000 пассажиров.

Также СМИ сообщали, что над военной базой в Бельгии заметили полтора десятка дронов. Этой базой оказался армейский учебный лагерь с охранной зоной, на которой проводятся учения по стрельбе. Сейчас бельгийские военные расследуют инцидент.

