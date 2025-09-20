Возможно, организаторам придется задуматься о возвращении праздника к изначальным датам - на октябрь.

В немецком Мюнхене стартовал знаменитый пивной фестиваль Октоберфест. В этом году начало праздника несколько подпортила рекордная жара, пишет Bild.

Несмотря на название, в последние 150 лет Октоберфест стартует во второй половине сентября. Когда-то его специально перенесли с октября на сентябрь, чтобы мероприятие проходило при более благоприятной погоде. Однако спустя полтора века проблемой становятся уже не осенние дожди, а все никак не уходящая летняя жара.

По данным немецкой метеослужбы, сегодня температура воздуха в Мюнхене достигла 30,7 градусов. Это абсолютный рекорд за всю историю Октоберфеста. Как отмечает Bild, жара оказалась весьма серьезной проблемой, ведь многие участники празднества нарядились в традиционные немецкие костюмы, рассчитанные далеко не на современный климат.

Как сообщили журналистам в экстренных службах, за первый день фестиваля медицинскую помощь участникам пришлось оказывать более 500 раз. Самая юная пациентка – девочка 11 лет, самой пожилой пострадавшей – 72 года.

Но хуже всего, что еще утром перед самым началом праздника нашли мертвой 71-летнюю работницу фестиваля. Признаков насильственной смерти на ее теле не нашли, но инцидент здорово омрачил начало мероприятия.

Октоберфест: что нужно знать

Октоберфест — крупнейший в мире фестиваль пива и баварской культуры, который ежегодно проходит в Мюнхене, Германия. Его история началась 12 октября 1810 года, когда в городе праздновали свадьбу кронпринца Людвига, будущего короля Баварии и принцессы Весы Саксонско-Гильдбурггаузенской. В честь события устроили конную гонку и угощение горожан. Праздник понравился жителям настолько, что его решили проводить ежегодно, и со временем он превратился в масштабный народный фестиваль с пивными палатками, ярмарками и развлечениями.

Сегодня Октоберфест длится от двух до трех недель, начинаясь в конце сентября и завершаясь в первое воскресенье октября. Он открывается традиционной церемонией, когда мэр Мюнхена торжественно открывает первую бочку пива возгласом O'zapft is!, что означает "Открыто!". Во время фестиваля в Мюнхене разворачивается настоящий пивной городок с десятками огромных палаток, в которых представлены известные баварские пивоваренные заводы. Для праздника варится особое пиво Oktoberfestbier крепостью около 6%. В качестве закуски подают жареных цыплят, свиные рульки, колбаски, бретцели и квашеную капусту.

Ежегодно Октоберфест посещает более шести миллионов туристов со всего мира, а объемы потребляемого пива превышают семь миллионов литров. Многие гости приходят в традиционной баварской одежде.

