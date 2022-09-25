Российские силовики жестко разогнали мирную акцию протеста.

В российской Республике Саха (Якутия) в Якутске на площади Орджоникидзе женщины устроили осуохай - традиционный хороводный круговой танец якутов, против мобилизации в РФ.

На площади было много людей - туда приходили целыми семьями, были бабушки, женщины с дочками, сообщает SakhaDay в Telegram.

По его данным, участницы подошли вплотную к силовикам с выкрикнули: "Отдайте наших дедушек!".

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Потом силовики начали разгонять несогласованную акцию протеста и жестко задерживали участниц.

"Полиция гонит собравшихся на площади женщин. У тех, кто не желает уходить, просят паспорт и предлагают пройти в автобус", - отмечается на канале.

В Общественной палате Якутии утверждали, что в городе "проходит осуохай - благословление матерей на возвращение живыми мужей и сыновей".

Мобилизация в России - что необходимо знать

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что в стране начинается частичная мобилизация. Власти России пообещали, что мобилизовать будут только военных, находящихся в запасе. Позже в сети не раз сообщали, что повестки получали не только военные в запасе.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. В СМИ появилась информация, что количество мобилизованных в РФ может достичь миллиона человек.

В ряде российских городов уже прошли акции протеста против мобилизации, только в одном отделе полиции Санкт-Петербурга находились 27 арестованных.

После введения мобилизации многие граждане России захотели покинуть родину, в частности, на границе с Грузией образовалась пробка. Грузинская сторона массово отказывала россияннам в разрешении во въезд.

Справка УНИАН. Республике Саха - самый большой по площади субъект РФ. Площадь республики составляет 3 083 523 квадратных километра - это больше, чем размер Аргентины - восьмого в мире государства по площади. Примечательно, что в Республике Саха проживают меньше миллиона человек, и таким образом плотность населения в ней одна из самых низких в РФ.

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