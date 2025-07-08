Он также заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал новое заявление о мирных переговорах Украины и России и возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Как сообщает www.memurlar.net, об этом он сказал в заявлении после саммита БРИКС.

В частности, Фидан напомнил, что ближе всего к миру Россия и Украина подошли во время переговоров в Стамбуле.

Также он заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров и что ожидается ответ Украины. Он также поделился новостями относительно возможной встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По сравнению с прошлыми случаями, все, включая Путина, не видят никаких проблем в проведении встречи, отметил он.

"Нет никаких препятствий, чтобы Трамп, Путин, Зеленский и наш президент провели встречу", - добавил он.

Переговорный процесс Украины и России

Напомним, последний раунд переговоров между Украиной и Россией состоялся 2 июня в Стамбуле при посредничестве Турции.

По словам министра обороны Рустема Умерова, Украина планирует перейти к обсуждению встречи Зеленского и Путина уже после согласования гуманитарных вопросов с Москвой. Он также отметил, что дополнительные разъяснения о ходе переговоров и формате продолжения будут предоставлены вскоре.

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