Вечером должен состояться ужин с участием Зеленского, во время которого должен позвонить президент США Дональд Трамп.

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в переговорах с Украиной достигнут значительный прогресс, сообщает в соцсети Х CGTN America.

"Мы значительно приблизились к решению вопросов между россиянами и украинцами", - добавил официальный представитель США.

Также указывается, что делегация США готова снова посетить Россию, если это потребуется. Уже 90% вопросов с Украиной и Россией решено.

По информации амеркианского чиновника, во время ужина с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США, глава Белого дома Дональд Трамп должен позвонить. Они должны обсудить дальнейшие шаги.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия может согласиться на гарантии безопасности, которые будут похожи на статью 5 НАТО.

Также американский чиновник добавил, что на встрече в понедельник, 15 декабря, состоялись более глубокие дискуссии по территориям. Этот вопрос также будет обсуждаться с россиянами и европейцами.

В то же время, представитель США добавил, что между Украиной и Россией есть разногласия относительно электростанций. Вероятно, речь идет о Запорожской АЭС.

Мирный план США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не требуют от Украины выхода из Донецкой области, но он добавил, что вопрос территорий относительно российского видения был услышан именно от представителей Трампа. Зеленский добавил, что представители США передадут видение Украины по этому вопросу россиянам. Также президент Украины отметил, что продолжаются обсуждения относительно гарантий безопасности для нашей страны со стороны США. Он подчеркнул, что военные и население Украины должны четко понимать, какими они будут.

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что представители Украины, ведущих стран Европейского Союза и США договорились совместно отстаивать 5 целей на пути к прекращению войны. Мерц считает, что сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины. По его мнению, Россия в этой ситуации играет на время и выдвигает максимальные требования, а также продолжает свою захватническую войну с не меньшей жестокостью.

