По его словам, Украина воспринимает это как требования Российской Федерации.

Президент Владимир Зеленский рассказал, требуют ли Соединенные Штаты Америки от Украины выхода из Донецкой области в рамках "мирного плана".

"Я хотел бы, чтобы мы с уважением относились к делегации президента Трампа. И я не считаю, что Соединенные Штаты Америки что-то требовали. Я воспринимаю нас как стратегических партнеров. Поэтому, я бы так сформулировал, что вопрос территорий относительно российского видения или российских требований мы услышали от Соединенных Штатов Америки. Мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. И поэтому я также ничего не мог требовать от Соединенных Штатов Америки", – сказал он во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом сегодня в Берлине.

По словам Зеленского, он сказал коллегам из США, чтобы они передали россиянам наше видение.

Видео дня

"Поэтому я и сказал, есть сенситивные вопросы, мы обмениваемся мнениями, а также слышим видение россиян или их цели. Мы прилагаем усилия, чтобы объяснить свою позицию. И я рад, что нас слышат. А что из этого по вопросу такому сенситивному, как территория, в конце получится, мы с вами увидим. Кроме этого, были вопросы, по которым мы имели одинаковое видение, в принципе, во время диалога", – пояснил глава государства.

Также он подчеркнул, что продолжается обсуждение относительно гарантий безопасности для Украины.

"И мой сигнал относительно гарантий безопасности, что перед тем, как делать те или иные шаги на поле боя, войско и гражданское население должно иметь четкое понимание, какие будут гарантии безопасности. Это очень важно. Поскольку США нам не предлагают членство в НАТО, потому что членство НАТО абсолютно выписано понятно. Поэтому важно, что США воспринимают гарантии, похожие на 5 статью, плюс соответствующие гарантии безопасности. Мы просто сейчас работаем, чтобы все это было выписано. И у нас там есть прогресс", – отметил Зеленский.

Мирные переговоры

По данным СМИ, Украина готова обсуждать болезненные компромиссы от отказа от курса в НАТО до проведения выборов в стране в кратчайшие сроки, но есть грань, за которую Зеленский идти не готов.

В частности, издание BILD написало, что Киев готов к временной "заморозке" фронта и потере контроля над оккупированными Россией землями, но категорически отвергает требование вывести ВСУ со всего Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: