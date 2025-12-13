США стремятся достигнуть мирного соглашения по Украине до конца года.

Специальный представитель США Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине в эти выходные, для переговоров по мирному плану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны с Россией до конца года.

Как пишет издание, решение направить на встречу Уиткоффа, который возглавлял переговоры с Украиной и Россией по мирному плану США, подчеркивает усилия США по сокращению разногласий между Киевом и Вашингтоном по условиям мирного плана. В воскресенье и понедельник он также встретится со своими коллегами из Франции, Великобритании и Германии.

По словам источников WSJ, на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также различные помощники из их стран, занимающиеся вопросами Украины.

Видео дня

Ранее Белый дом заявлял, что президент Трамп направит официального представителя на встречу только в том случае, если сочтет, что в мирных переговорах достигнут достаточный прогресс, при этом пресс-секретарь Каролина Ливитт отметила, что он "устал от встреч ради встреч".

В то же время европейские лидеры первоначально надеялись организовать встречу с Трампом в Европе в эти выходные для обсуждения предложенных ими изменений в американском плане.

Встреча состоится на фоне недавнего ответа Украины и ее союзников на предложенный Трампом мирный план. По словам источников WSJ, остаются серьезные спорные моменты, особенно в отношении украинской территории, которую Москва хочет захватить, а Киев отказывается уступать в одностороннем порядке.

Переговоры по мирному плану

Как сообщал ранее УНИАН, в субботу, 13 декабря, в Париже США, Украина и страны Евросоюза должны были обсудить "мирный план" Трампа. Как сообщали СМИ, Украину, Германию, Францию и Великобританию должны были представлять их советники по нацбезопасности, однако неизвестно было, кто будет представлять США. Участие госсекретаря Марко Рубио, который одновременно является советником Трампа по нацбезопасности, оставалось под вопросом.

Позже издание RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что встреча в Париже высокопоставленных чиновников Украины, США и Европы, запланированная на субботу, 13 декабря, не состоится.

В пятницу пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, чтобы обсудить текущее состояние мирных переговоров в Украине. Ожидается, что к переговорам присоединятся европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: