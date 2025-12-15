Одна из целей переговоров - это установление перемирия между Украиной и РФ, заявил Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители Украины, ведущих стран Европейского Союза и США договорились совместно отстаивать 5 целей на пути к прекращению войны, которую Россия ведет против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Ход переговоров в Берлине

По мнению канцлера, сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины. По его словам, 14-15 декабря в Берлине состоялись интенсивные конфиденциальные переговоры между украинцами, американцами и европейцами.

Мерц отмечает, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер как представители президента США Дональда Трампа, играли решающую роль. В частности, без их неутомимой вовлеченности не было бы "положительной динамики".

Как подчеркнул Мерц, "Россия играет на время и выдвигает максимальные требования, и одновременно продолжает захватническую войну с не меньшей жестокостью".

Общая позиция Украины, Европейского Союза и США

"Это не собьет нас с нашего пути. Мы преследуем 5 целей, о которых мы договорились между собой. Украинцы, европейцы и американцы", - отметил Мерц.

В частности, во-первых, "после четырех лет войны мы хотим перемирия, которое сохраняет суверенность украинского государства".

Во-вторых, это "перемирие должно быть обеспечено существенными правовыми и материальными гарантиями безопасности со стороны США и европейцев". В то же время, вопрос юридических и материальных гарантий требует большого внимания. По его словам, предполагается предоставление Украине гарантий, которые похожи на положения 5 статьи Вашингтонского договора о НАТО.

"Американская сторона готова взять на себя юридические обязательства. И мы не повторим ошибок Минска", - подчеркнул Мерц.

Впрочем, еще надо обсудить конкретику относительно этих гарантий. Мерц добавил, что эти гарантии будут всеобъемлющими.

"Если нам удастся достичь перемирия, то Украина будет способна себя защищать не только сама, но и также при поддержке тех стран, которые возьмут на себя обязательства", - подчеркнул Мерц.

В-третьих, условия перемирия вместе разрабатывают украинцы, европейцы и американцы.

"Это наше взаимное понимание. Это наш общий успех", - отметил Мерц.

В-четвертых, указанное "перемирие не должно негативно влиять на единство и силу НАТО и Европейского Союза".

"Наоборот, это должно нас еще сильнее сплотить, и в этом мы едины", - сказал канцлер.

В-пятых, перемирие должно сохранять европейскую перспективу Украины и способствовать восстановлению Украины.

"Это так видят украинцы, европейцы и американцы. Одинаково", - отметил Мерц.

Вопрос оккупированных Россией украинских территорий

При этом, урегулирование вопроса о территориях остается ключевым.

"Ответ на это может дать только украинский народ и украинский президент, которые защищают свою землю и территорию... Мы в этом также единодушны: Украина решает вопрос территориальных уступок", - сказал Мерц.

Репарационный кредит для Украины

В общем, как отметил канцлер, вчера и сегодня был достигнут важный прогресс в согласовании общей переговорной позиции. В то же время, канцлер заверил, что европейцы систематически будут усиливать давление на Россию. Сейчас идет работа по использованию замороженных российских активов в Европе для нужд вооружения Украины.

"В четверг, на заседании Европейского Совета, мы договоримся на политическом уровне. Я сделал предложение Европейской комиссии. Мы будем о нем говорить. Мы учитываем обоснованные замечания Бельгии и других стран", - сказал Мерц.

Он добавил, что уже есть решение о замораживании российских активов на длительное время.

"Российский государственный банк и Россия не будут иметь доступа к этим активам в течение длительного периода времени", - добавил Мерц.

Как пояснил Мерц, в ЕС есть правовая основа для принятия решений квалифицированным большинством, а не единогласием. Это решение может касаться использования замороженных активов, чтобы поддержать Украину для дальнейшей ее защиты.

Вопрос уступок в переговорах с США больше не актуален

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в наработанных сейчас редакциях проектов документов на встречах с американцами уже нет деструктивных элементов. По его словам, вопрос уступок больше не актуален.

Впрочем, Украина и Россия имеют разное видение по вопросу украинских территорий, наиболее болезненного вопроса переговоров, отметил Зеленский.

