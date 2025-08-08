По словам премьер-министра Венгрии, важно, чтобы Европа была участником мирных переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы договориться о переговорах о прекращении войны в Украине в каком-то "нейтральном" государстве. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth.

Он считает, что проблема заключается в том, что Европа якобы не желает взаимодействовать с Путиным, а также Орбан "не рад, что ЕС заснул".

По словам политика, в противном случае потенциальное мирное соглашение по результатам переговоров президента США Дональда Трампа и Путина, будет фактически без участия Европы.

Поэтому Орбан отмечает, что не руководители европейских институтов, а именно Мерц и Макрон должны ехать в Москву и вести переговоры от имени ЕС.

"Мы просим, чтобы как можно быстрее прошел саммит между ЕС и Россией, прежде чем состоится саммит между США и РФ", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Он добавил, что встреча лидеров ЕС с российским диктатором должна состояться если не до его встречи с Трампом, то хотя бы после нее.

"ЕС не должен сидеть дома как обиженный ребенок, и если есть проблема - надо вести переговоры", - сказал Орбан.

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Украина и РФ должны вместе идти к миру. Она подчеркнула, что президент США продолжает работать над прекращением войны и готов использовать экономическое влияние Америки для продвижения переговоров.

"Обе стороны должны активизировать усилия, чтобы полностью положить конец конфликту", - отметила Брюс.

В то же время издание Bloomberg писало, что Трамп сказал союзникам, что мирные переговоры будут включать обмен территориями. Что именно имеется в виду под "обменом территориями", не уточняется.

"Ранее США предлагали признать Крым российским как часть любого соглашения и фактически передать контроль над частями других украинских регионов, которые оккупирует Россия. В рамках этих предыдущих предложений контроль над территориями Запорожья и Херсонщины должен был быть возвращен Украине", - подчеркнули в Bloomberg.

