Конфликт в Иране вызвал газовый кризис в непризнанном Приднестровье, - Reuters

Запасов топлива хватит на несколько дней, школы уже просят детей приходить на уроки в теплых свитерах.

Конфликт вокруг Ирана вызвал новый газовый кризис в непризнанном Приднестровье на территории Молдовы. Из-за перебоев с поставками "голубого топлива" региону грозят проблемы с дефицитом тепла и электроэнергии, пишет Reuters.

В так называемой Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заявили о критических перебоях с поставками газа на фоне событий на Ближнем Востоке, связанных с конфликтом вокруг Ирана.

По данным "министерства экономического развития", из-за ситуации в регионе произошли "критические перебои" в поставках газа, что привело к резкому сокращению доступных объемов топлива. В "ведомстве" отметили, что из-за дефицита введены ограничения на использование газа для коммерческих нужд и отопления.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу отметил, что запасов газа в регионе осталось лишь на несколько дней. По его словам, перед "властями" Приднестровья стоит выбор: получать газ ежедневно, даже если он будет дороже, или оставить без отопления школы, детские сады и жилые дома.

В "министерстве" уверяют, что больницы и детские сады продолжат обеспечивать отопление в обычном режиме. В то же время на местных онлайн-форумах родителям уже советовали отправлять детей в школу в более теплой одежде - кардиганах, свитерах и жилетах.

Также сообщается, что из-за дефицита топлива проблемы уже испытывают некоторые отрасли промышленности и в Тирасполе.

Ранее Приднестровье долгое время получало российский газ почти бесплатно через трубопровод, проходящий по территории Украины. Однако в прошлом году Киев прекратил транзит газа на фоне полномасштабной войны с Россией.

В результате около 350 тысяч жителей региона и большинство промышленных предприятий в прошлом году более месяца были ограничены в снабжении теплом и электроэнергией. С тех пор регион начал закупать более дорогой газ у европейских поставщиков, однако из-за конфликта в Иране объемы этих поставок сократились.

Последствия войны в Иране для газового рынка

4 марта стало известно, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что поручит правительству России рассмотреть вопрос о прекращении поставок газана европейский рынок.

Агентство Reuters писало, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке цены на газ в Европе на этой неделе выросли на 75%. В агентстве отмечали, что такая ситуация может вновь активизировать в Евросоюзе дебаты о запрете импорта российского газа.

