Месяц в Альпах бесплатно, еще и платят 400 евро: в Италии ищут волонтеров

Это исследование заполнит важный пробел в медицине.

В самом сердце итальянских Альп запускается амбициозный проект, призванный раскрыть тайны адаптации нашего тела к горным условиям. Новый исследовательский проект направлен на то, чтобы выяснить, что происходит с человеческим организмом при жизни в течение месяца на высоте более 2000 метров.

Эксперимент развернется в живописном горном приюте "Нино Корси", который находится в национальном парке Стельвио на высоте 2265 метров. Как сообщает Libertatea, эта научная инициатива получила финансовую поддержку от Швейцарского национального научного фонда и властей провинции Больцано.

Проживание, питание и 400 евро для волонтеров - что именно изучают ученые

Отобранные участники проведут месяц в горной хижине, получая бесплатное жилье и еду. Кроме того, они получат вознаграждение в размере 400 евро без учета налогов. Регистрация уже открыта для научного проекта Mahe (Moderate Altitude Healthy Exposure), организованного Eurac Research из Больцано.

Исследование призвано проанализировать физиологические эффекты месячного пребывания на высоте около 2300 метров над уровнем моря. В мире около 200 миллионов человек живут на высоте более 2000 метров, и еще миллионы часто посещают такие зоны для туризма или отдыха. Тем не менее, существующие исследования в основном фокусировались на экстремальных высотах (более 3000–4000 метров), оставляя значительный пробел в данных об умеренных высотах.

Как будет проходить исследование

Перед подъемом на высоту участники проведут одну неделю в городке Силандро на высоте 720 метров, где будут сняты базовые показатели. Затем добровольцев перевезут в приют "Нино Корси" для основной фазы эксперимента, которая продлится четыре недели. В завершение они вернутся в Больцано еще на одну неделю для медицинских обследований.

В ходе исследования ученые будут отслеживать ряд физиологических показателей, включая функции сердца и легких, метаболизм, сон, аппетит и физическую выносливость. Для сбора данных будут использоваться современные технологии: портативные аппараты УЗИ, датчики непрерывного мониторинга глюкозы и устройства для анализа объема крови и уровня гемоглобина.

"Помимо запланированных измерений, участники вольны проводить время по своему усмотрению (например, работая удаленно, учась или наслаждаясь отдыхом на свежем воздухе). Для поддержки целей исследования участников попросят не превышать привычный уровень физической активности и избегать изменения высоты во время периода исследования", – подчеркивают ученые.

Кто может подать заявку

Проект ориентирован на здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет с нормальным весом. Однако существует ряд критериев исключения. Не допускаются курящие люди, лица, чрезмерно употребляющие алкоголь или наркотики, страдающие гипертонией, дефицитом железа или хроническими заболеваниями, требующими медикаментозного лечения. Также исключаются кандидаты, придерживающиеся специальных диет (например, веганской), имеющие пищевую аллергию или расстройства пищевого поведения, а также те, кто интенсивно тренируется более двух раз в неделю.

Еще одно условие: участники не должны находиться на высоте более 1500 метров в течение последних четырех недель до начала исследования. Исследование пройдет в период с августа по сентябрь 2026 года, а финальные оценки будут проведены в штаб-квартире Eurac Research в Больцано.

