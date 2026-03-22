Почему первые люди не были такими, как мы сегодня: ученые дали ответ

Продолжаются новые дискуссии о том, кого считать предком современного человека.

Ученые ставят под сомнение классификацию одного из ранних видов человека. В 1964 году легендарный палеоантрополог Луис Лики назвал челюстную кость возрастом 2 миллиона лет, найденную в Танзании, Homo habilis (Человек умелый). Сейчас этот вид считается первым представителем рода, к которому входят современные люди, пишет IFLScience.

"Но его вообще не следовало включать в род Homo. Типичным видом рода Homo является Homo sapiens, поэтому все, что мы относим к этому роду, должно иметь хотя бы какую-то общность с Homo sapiens. И это не относится к Homo habilis", – считает Иэн Таттерсолл из Американского музея естественной истории.

Идентичность вида стала предметом новых дебатов после описания самого полного на сегодняшний день скелета Homo habilis. Найденные в Кении окаменелости впервые раскрыли строение конечностей нашего вымершего родственника, показав, что он был гораздо больше похож на обезьяну, чем считалось ранее.

Видео дня

Каким на самом деле был Homo habilis?

Таттерсолл обозначает современные знания об этом виде и указывает на возможные ошибки Лики. По словам исследователя, в то время эксперты были увлечены идеей о древних людях, изготавливающих орудия труда. Тогда человека определяли не по способности создавать язык, а по способности создавать орудия труда.

В то время Лики и его жена Мэри искали создателей так называемой олдувайской индустрии – древнейших известных орудий труда, которым 2,5 миллиона лет. Их сын, Джонатан, случайно наткнулся на челюстную кость в ущелье Олдувай. "Конечно, ее сразу же связали с ранним представителем Homo, поскольку она была найдена рядом с орудиями труда, обнаруженными на дне ущелья", – сказал Таттералл.

Этот вид на самом деле не был похож на представителей рода Homo. Но его все же классифицировали к этому виду на основе навыков изготовления орудий труда. Несмотря на это, антропологи все еще неохотно переклассифицируют его, в значительной степени потому, что он на самом деле не вписывается ни в одну другую категорию.

"Палеоантропологи предполагают, что если найденные окаменелости не относятся к австралопитекам, то это уже человек (Homo). И наоборот – если это не человек (Homo), то это сразу австралопитек", – пояснил ситуацию Таттералл.

Исследователь подчеркнул, что может существовать третья группа, но никто еще не провел необходимой подготовительной работы, чтобы дать ей точное определение.

Когда люди научились говорить

Напомним, что ученые определили вероятное время в доисторическом периоде, когда предки людей впервые начали говорить. Это произошло примерно 1,6 миллиона лет назад – где-то в восточной или южной Африке. В этот период размер человеческого мозга увеличивался особенно быстро – происходила реорганизация его внутренней структуры, включая появление области лобной доли, которая особенно связана с производством речи и пониманием языка.

