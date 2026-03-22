Мерц провел разговор с Трампом: говорили об Украине и не только

Мерц заявил, что переговоры с Трампом будут продолжены в ближайшее время.

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он раскрыл некоторые детали разговора на своей странице в соцсети X.

"Сегодня днем я обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Иране, Израиле и в Украине", - написал Мерц.

Канцлер Германии отметил, что они с Трампом договорились поддерживать тесный контакт.

"Наши переговоры будут продолжены в ближайшее время", - добавил он.

Мерц пошел против Трампа из-за Ирана

Ранее Politico писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц публично выражает свои опасения по поводу того, что у президента США Дональда Трампа нет стратегии выхода для прекращения боевых действий в Персидском заливе. Во время недавнего визита в Норвегию он утверждал, что эта война подняла "серьезные вопросы" безопасности.

Эти заявления далеки от тех, которые были сделаны во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе, пишет Politico. Посетив Трампа в Овальном кабинете, Мерц выразил поддержку военным целям США. Он подобострастно посмеивался, когда президент хвастался ущербом, нанесенным Ирану авиаударами США, и заявлял, что Берлин полностью солидарен с Вашингтоном в необходимости ликвидации диктатуры в Тегеране.

