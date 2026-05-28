Россия в проигрышном положении: Каллас заявила, что ход войны складывается в пользу Украины

В ЕС перечислили четкие позиции, которых следует придерживаться в случае перехода к полноценным переговорам с Россией о мире.

Хотя по военным, экономическим и дипломатическим факторам Россия сейчас оказалась в невыгодном положении, она своими массированными ракетными ударами по Киеву до сих пор не демонстрирует истинного желания двигаться к миру. Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на брифинге после неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов на Кипре.

Каллас отметила, что "динамика войны смещается в пользу Украины".

"Россия находится в невыгодном положении в военном, экономическом, а также дипломатическом плане. Но, как показали последние удары по Киеву, Россия до сих пор не проявляет искренней заинтересованности в мире", - заявила Каллас.

По ее словам, главы МИД стран-членов ЕС четко разделяют эту точку зрения.

"Прямая угроза Москвы убить иностранных дипломатов в Киеве является публичным объявлением военного преступления", - подчеркнула Каллас.

Евросоюз никогда не будет нейтральным посредником между Украиной и Россией

При этом, по ее словам, сегодня на Совете ЕС были обсуждены ключевые европейские интересы в области безопасности в отношении России.

В частности, по ее словам, главы МИД провели действительно основательные обсуждения относительно того, каких уступок Европа должна требовать от Москвы и каковы "красные линии" Евросоюза. Каллас подчеркнула:

"И один момент абсолютно ясен: Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем собственные ключевые интересы безопасности".

В этой связи, как напомнила верховный представитель ЕС, еще в феврале она предложила всем странам-членам ЕС обсудить документ об определении единой позиции относительно возможных переговоров с Россией.

Какую позицию отстаивает ЕС

"Безусловное прекращение огня является предпосылкой для любых мирных переговоров. Сегодня это также было подчеркнуто министрами", - отметила Каллас.

Также она сказала, что Россия должна прекратить диверсионные операции, кибератаки, вмешательство в выборы, нарушение воздушного пространства по всей Европе. Каллас заявила:

"Ограничение украинских вооруженных сил в то время, когда Россия перевооружается, непосредственно угрожает европейской безопасности. Если к Украине предъявляются неравные требования, то должны быть ограничения и для России".

Вместе с тем, по ее словам, не может быть никакого юридического признания оккупированной украинской территории, а также должна быть ответственность, и это очень важно.

"Россия должна сотрудничать с международными следователями и должна заплатить за разрушения, которые она причинила. Любое мирное соглашение должно полностью признавать суверенитет, независимость и право Украины выбирать собственные альянсы", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что мир должен быть долгосрочным.

Война в Украине - ситуация на фронте

28 мая спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска отступают на Великобурлукском направлении в Харьковской области.

По данным издания Financial Times, Украина смогла существенно изменить ситуацию в войне с Россией благодаря масштабному производству ударных дронов и новым тактикам их применения.

Уже этим летом российская армия должна ощутить "логистический локдаун" благодаря усилению ударов среднего радиуса действия (middle strike) по российскому тылу.

