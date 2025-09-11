Рубио заверил Сийярто, что Трамп не откажется от своих усилий, и "это даёт настоящую надежду на то, что эта разрушительная война наконец может закончиться".

Американский лидер Дональд Трамп, который недавно эмоционально высказался об убийстве украинки в США, продолжит свои усилия по завершению войны в Украине. Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Только что провёл долгий разговор госсекретарём Марко Рубио, в ходе которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительства США. Трамп - единственный лидер, обладающий силой вернуть мир в Центральную Европу, и, в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твёрдо поддерживает его миссию", - сообщил Сийярто в соцсети Х.

По его словам, Рубио заверил его, что Трамп не откажется от своих усилий, и "это даёт настоящую надежду на то, что эта разрушительная война наконец может закончиться".

Война в Украине - позиция Трампа

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что Трамп отдает приоритет прекращению войны в Украине, а не санкциям против России. Такими словами он ответил на вопрос о том, как США отреагируют на китайские закупки санкционных российских грузов сжиженного природного газа.

"Самая большая цель президента Трампа - это процветание в Америке и мир за рубежом. Он ищет все возможные пути, чтобы завершить эту войну без слишком больших разрушений", - сказал Райт.

