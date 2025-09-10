Самая большая цель президента Трампа - это процветание в Америке и мир за рубежом, заявил министр.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдает приоритет прекращению войны в Украине, а не санкциям против России. Такое заявление на пресс-конференции в Милане в среду, 10 сентября, сделал министр энергетики США Крис Райт, пишет Reuters.

Как отметило издание, такими словами он ответил на вопрос о том, как США отреагируют на китайские закупки санкционных российских грузов сжиженного природного газа (СПГ).

"Самая большая цель президента Трампа - это процветание в Америке и мир за рубежом. Он ищет все возможные пути, чтобы завершить эту войну без слишком больших разрушений", - высказался Райт.

Видео дня

Санкции против РФ

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп, который последние месяцы всячески затягивает введение санкций против РФ, призвал Европу ввести ограничения против России. The Telegraph писало, что президент США якобы хочет, чтобы Евросоюз ввести 100-процентные вторичные санкции на Индию и Китай для усиления давления на Кремль. Сообщают, что Трамп обратился с этой просьбой во время обсуждения с европейскими лидерами способов принуждения российского диктатора Владимира Путина к заключению мирного соглашения с Украиной.

Тем временем Еврокомиссия представит новый пакет санкций против РФ на этой неделе - до пятницы, 12 сентября. Ожидается, что в список войдут "банки двух центральноазиатских стран".

Европа также надеется, что вторжение дронов РФ в воздушное пространство Польши станет "последней каплей" для президента США Трампа, который наконец убедится, что российский диктатор Владимир Путин никогда не имел серьезных намерений относительно мира в Украине, и наконец введет новые санкции против России.

Вас также могут заинтересовать новости: