После смерти Грэма Украина лишилась одного из главных сторонников в США, - обозреватель CNN

Грэм неоднократно призывал администрацию США и союзников действовать решительнее, чтобы помочь Украине.

После смерти американского сенатора Линдси Грэма Украина лишилась одного из своих самых активных сторонников в Вашингтоне. Он посетил Украину 10 раз с начала полномасштабного вторжения России и был одним из авторов законопроекта о введении жестких санкций против Москвы.

Военный обозреватель и журналист Тим Листер в своей статье для CNN напомнил, что Грэм говорил об Украине. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны покойного сенатора была обусловлена его многолетним опытом в вопросах национальной безопасности и твердой верой в активную глобальную роль США.

Листер отметил, что Грэм был убежденным сторонником трансатлантического альянса. Он прослужил в вооруженных силах США в Германии четыре года до падения Берлинской стены.

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"Я – республиканец в духе Рональда Рейгана. Я хочу влиять на мировые события, а не наблюдать, как мир рушится. А это значит, что нужно принимать активное участие", - говорил Грэм в одном из интервью 2011 года.

Также Листер напомнил о том, что в 2014 году после аннексии Крыма Россией Грэм одним из первых выступил за поставки оборонительного оружия Украине. Более того, в первые дни после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он предложил людям из окружения российского диктатора Владимира Путина убить его, чтобы "оказать огромную услугу своей стране и всему миру".

Грэм называл Путина "бандитом и хулиганом", который "будет безнаказанно творить все, что сможет, пока кто-нибудь его не остановит". Он неоднократно призывал администрацию США и союзников действовать решительнее, чтобы помочь Украине.

Кроме того, Листер добавил, что Грэм поддержал законопроект, который не позволил бы США признать какие-либо претензии России на суверенитет над любой частью Украины. Он также выступил в поддержку предложения о том, чтобы американские войска проводили обучение украинских подразделений на территории Украины, хотя это так и не было реализовано.

Листер отметил, что покойный сенатор выступил соавтором закона "Stand With Ukraine Act", предусматривающего расширение поставок оборонной продукции и сотрудничества в сфере безопасности. Однако законопроект так и не был принят.

Заявления Грэма после прихода Трампа к власти

После прихода Трампа к власти Грэм заявил, что хочет "реалистично" подходить к поиску путей прекращения войны, позволив России сохранить часть захваченной ею территории. Также он поддержал давление Трампа на союзников по НАТО с требованием увеличить военные расходы.

По мнению Листера, Грэм рассматривал НАТО как опору безопасности Америки. Он напомнил, что сенатор заявлял о том, что оборонительная позиция Альянса заставляет агрессоров "дважды подумать, прежде чем начинать войны".

Кроме того, Грэм призывал Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк" и участвовал в разработке пакета жестких санкций, направленных на нанесение сокрушительного удара по любой стране, импортирующей российскую нефть. За несколько дней до своей смерти он вновь побывал в Киеве, где посетил украинский завод по производству дронов и вновь заявил о поддержке Украины.

Листер напомнил, что за несколько часов до отъезда с Украины Грэм объявил, что группа сенаторов от обеих партий достигла соглашения с Белым домом о введении нового пакета санкций против России.

Смерть сенатора Грэма - что известно

Вечером 11 июля в возрасте 71 год скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. В его офисе заявили, что сенатор скончался от "непродолжительной и внезапной болезни".

Президент США Дональд Трамп, говоря о смерти Грэма, заявил, что он был одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Трамп рассказал, что он разговаривал с Грэмом за несколько часов до его смерти. Он поделился, что незадолго до своей смерти сенатор позвонил ему, чтобы обсудить законопроект SAVE America Act, который изменил бы порядок проведения выборов, но не имеет достаточной поддержки для принятия в Сенате.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Грэм был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают мир безопаснее. Он отметил, что сенатор десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России.

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